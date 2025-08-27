스포츠조선

"의료진은 86% vs 환자는 60%…'헬스케어 AI'에 대한 긍정적 인식 차이"

기사입력 2025-08-27 15:00


"의료진은 86% vs 환자는 60%…'헬스케어 AI'에 대한 긍정적 인…
자료=필립스코리아

헬스케어 AI에 대한 환자와 의료진 간 신뢰 격차가 적지 않은 것으로 나타났다.

필립스가 27일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 기자간담회에서 발표한 '미래건강지수(Future Health Index) 2025 한국 보고서' 주요 결과다.

올해로 발간 10주년을 맞은 이번 보고서는 한국을 포함한 전 세계 16개국 1900 명 이상의 의료 전문가와 1만6000명 이상의 환자를 대상으로 설문을 진행해 '

헬스케어 AI에 대한 환자와 의료진 간 신뢰 격차'를 조명했다. 우리나라에서는 2024년 12월부터 2025년 4월까지 100명의 의료 전문가와 1000명의 환자가 설문에 참여했다.

설문조사 결과, 국내 의료 현장은 진료 지연과 행정 비효율로 인한 부담을 겪고 있는 것으로 나타났다. 국내 환자의 53%가 전문의 진료 대기를 경험했으며, 평균 대기 기간은 40일에 달했다. 또한 의료 전문가의 91%는 불완전하거나 접근하기 어려운 환자 데이터 문제로 인해 임상 시간이 낭비된 경험이 있다고 밝혔으며, 이들 중 절반(51%)은 교대 근무 당45분 이상, 의료진 1인당 연간 4주 이상의 근무 시간이 손실되는 것으로 나타났다.

이러한 상황 속에서 의료 전문가들은 AI를 올바르게 구현하면, 환자 진료 수용성 확대(92%), 대기 시간 단축(91%), 정확하고 시의적절한 의료 개입(89%), 반복성 작업의 자동화(85%) 등 의료 업무에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대했다. 더불어 AI 기반 예측적 분석과 원격 환자 모니터링 등을 통한 예방 의료의 혁신으로, 조기 개입을 통한 생명 구제(90%), 급성 또는 응급 의료 처치 감소(86%), 병원 입원율 감소(84%) 등이 가능해질 것으로 예상했다.

헬스케어 AI에 대한 인식에는 의료진과 환자 간 차이가 있었다. 국내 의료진의 86%는 AI가 환자 치료 결과를 개선할 것으로 전망한 반면, 이에 대한 환자의 긍정 응답 비율은 60%에 그쳤다. 환자들은 기술 도입이 확대되면서 의사와의 대면 시간이 줄어들 것(46%)을 우려했고, 의료 전문가들은 AI 오류 발생 시 법적 책임이 불명확하다는 점(74%)을 걱정했다. 또한 의료 전문가의 84%가 새로운 기술 개발에 참여하고 있음에도, 자신의 필요를 반영해 설계되었다고 느끼는 비율은 46%에 불과했다.

이와 관련 이번 보고서는

헬스케어 AI에 대한 환자와 의료진 간 신뢰 격차를 해소하기 위해 무엇이 필요한지도 고민했다. 환자들은 AI에 대한 자신의 인식을 더 긍정적으로 만드는 혜택으로, AI로 인해 실수가 덜 발생한다면(50%), 의료비를 더 저렴하게 만들어 준다면(43%), 건강을 개선하는데 도움이 된다면(40%) 등을 꼽았으며, 의료진은 AI에 대한 신뢰 구축에 필요한 요소로, AI 활용법 및 제한 사항에 대한 명확한 지침(39%)과 AI 활용 관련 법적 책임에 대한 명확한 규정(36%) 등을 원했다.

필립스는 헬스케어 AI에 대한 신뢰를 강화하는 방법으로 ▲사람 중심의 AI 설계 ▲인간과 AI의 협력 강화 ▲효능과 공정성 입증 ▲명확한 가이드라인 마련 ▲다양한 분야 간 파트너십 구축을 제안했다.


최낙훈 필립스코리아 대표는 "의료 AI에 대한 신뢰를 높이는 일은 혁신을 앞당기고 의료진과 환자 모두에게 실질적인 혜택을 제공한다"며, "필립스는 국내 의료 현장에서 AI가 책임감 있고 포용적으로 활용될 수 있도록 다양한 이해관계자들과 협력을 이어가겠다"고 말했다.


"의료진은 86% vs 환자는 60%…'헬스케어 AI'에 대한 긍정적 인…
　◇필립스 '미래건강지수 2025 한국 보고서' 발표 기자간담회. 사진=필립스코리아
김은경 연세대학교 용인세브란스병원장은 의료 AI 인프라를 기반으로 한 병원의 실증 사례를 소개했다. 김 원장은"AI 도입의 성공은 기술 자체보다 의료진과 환자의 신뢰 구축에 달려 있다"며, "임상 현장에서 충분히 검증된 사례와 명확한 근거를 지속적으로 공유하는 것이 중요하다. 이를 통해 의료진의 업무 효율성과 환자 만족도를 동시에 높이는 선순환 구조를 만들어갈 수 있다"고 강조했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이종혁 子' 탁수, 조갑경 딸과 여행까지..묘한 기류 "무슨 사이?" ('내 새끼의 연애')

2.

이경실, 연예계 빌런 얘기 중 송승헌 언급…"예능으로 떴으면서"(신여성)

3.

"힙합은 안멋져"…'쇼미12' 저스디스, 역풍 맞은 '이찬혁 디스'[SC이슈]

4.

[종합] '동성연인 공개' 곽선희 "이미 동거中…美뉴욕서 혼인신고 예정"

5.

[SC인터뷰] ‘애마’로 10년 무명 끝낸 방효린 “노출·흡연·탭댄스 훈련, 설렘으로 버텨”

연예 많이본뉴스
1.

'이종혁 子' 탁수, 조갑경 딸과 여행까지..묘한 기류 "무슨 사이?" ('내 새끼의 연애')

2.

이경실, 연예계 빌런 얘기 중 송승헌 언급…"예능으로 떴으면서"(신여성)

3.

"힙합은 안멋져"…'쇼미12' 저스디스, 역풍 맞은 '이찬혁 디스'[SC이슈]

4.

[종합] '동성연인 공개' 곽선희 "이미 동거中…美뉴욕서 혼인신고 예정"

5.

[SC인터뷰] ‘애마’로 10년 무명 끝낸 방효린 “노출·흡연·탭댄스 훈련, 설렘으로 버텨”

스포츠 많이본뉴스
1.

펑크 난 관중석, 한숨 내쉰 사령탑..131일 만에 최저 관중에도 거인이 다시 뛴다 [사직 현장]

2.

'이럴 수가' 韓 축구 최악의 결과, 국가대표 3인방 전원 UCL 예선 탈락...남은 건 김민재-이강인뿐

3.

'432억→1000억' 미친 급상승! 황희찬 실축에 멀티골 '쾅쾅'…2차 제안도 '칼거절' 3차 준비→리버풀, EPL 레코드 '나비효과'

4.

BBC 보도! 쏘니 떠난다고 엉엉→'토트넘 MF' 갈라타사라이로 간다…"임대 영입 두고, 협상 진행중"

5.

프랑스 1티어 기자 폭로! '레비 회장 미쳤다' 토트넘 파격 영입 도전...'마마보이-인성 문제' 프랑스 국가대표와 접촉

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.