스포츠조선

살얼음 '인쌩맥주', 10월 미국 '2025 치맥페스트' 참가

기사입력 2025-08-27 15:27


살얼음 '인쌩맥주', 10월 미국 '2025 치맥페스트' 참가
한옥 분위기를 살린 인쌩맥주 프랜차이즈 매장(왼) 및 치맥페스트 포스터

현장에서 저온 숙성 맥주 제조·제공…'실시간 제조 체험존' 운영

"글로벌 도전의 상징적인 첫 걸음"

살얼음 맥주로 유명한 '인쌩맥주'가 오는 10월 미국 캘리포니아 오렌지카운티에서 열리는 '2025 치맥페스트'에 참가한다고 27일 밝혔다.

인쌩맥주를 비롯해 1943, 시선, 브샤브샤 등 프랜차이즈를 운영하는 위벨롭먼트(대표 정승민 최혜성 김태현)는 자체 개발한 '콜드 워크인 시스템'을 치맥페스트 현장에서 그대로 구현, 저온 숙성된 맥주를 제조·제공할 계획이다.

최적 온도에서 48시간 이상 저온 숙성된 맥주는 기존의 병맥주, 캔맥주와는 달리 시원함과 깊은 풍미가 압도적으로 다르다는 평가를 받고 있다.

위벨롭먼트는 치맥페스트 현장에서 '실시간 제조 체험존'을 운영하고 행사 이후에는 LA 지역 한인타운과 현지 인기 바(bar), 이자카야 등에 인쌩맥주만의 프리미엄 살얼음 맥주를 선보일 예정이다. 현지 고객의 입맛에 맞춘 맞춤형 서비스도 준비 중이다.

또한 인쌩맥주는 미국 내 프랜차이즈 진출을 위해 반드시 필요한 FDD(Franchise Disclosure Document) 등록을 완료, LA 인근 부에나파크 지역에 미국 1호 매장 오픈을 앞두고 있다. 이를 시작으로 미주 지역에서 가맹사업 확장에 본격적으로 나설 계획이다.

위벨롭먼트 관계자는 "한국의 주류 문화와 즐기는 문화를 함께 수출하는 브랜드로 성장이 목표"라며 "이번 미국 치맥페스트 참여는 글로벌 도전의 상징적인 첫걸음이 될 것"이라고 말했다.


위벨롭먼트는 2019년부터 프랜차이즈 주점 1943을 비롯해 인쌩맥주, 이자카야 브랜드 시선(時鮮), 디저트 브랜드 글로어 등으로 확장하며 모두 380여 개 가맹점을 두고 있다.

한편 '2025 치맥페스트'는 오는 10월 10일부터 12일까지 미국 캘리포니아 오렌지카운티 웨스트민스터몰(Westminster Mall)의 축구장 2배 규모 행사장에서 열린다.

미디어 컨설팅 전문회사 참컴(대표 유영선)의 미주 법인 참컴USA와 LA에서 한국 중소기업의 미국 진출을 돕는 회사인 링크원(대표 오세진)이 설립한 특수 목적법인(CHIMAC-FEST LLC)이 주최하는 행사다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[종합] '동성연인 공개' 곽선희 "이미 동거中…美뉴욕서 혼인신고 예정"

2.

[SC인터뷰] ‘애마’로 10년 무명 끝낸 방효린 “노출·흡연·탭댄스 훈련, 설렘으로 버텨”

3.

슈♥임효성, 이혼 의혹에 “양육합의가 안돼 붙어있는 것…그땐 사랑했고 지금은 악마 같다”

4.

“신지 욕, 종민 욕, 다 내가 했다” 빽가, 코요태 소문 근원지 고백('라스')

5.

'46세 노총각' 김동완, '썸 장사' 저격 당했다 "꽃님이·신랑수업까지 몇명?"

연예 많이본뉴스
1.

[종합] '동성연인 공개' 곽선희 "이미 동거中…美뉴욕서 혼인신고 예정"

2.

[SC인터뷰] ‘애마’로 10년 무명 끝낸 방효린 “노출·흡연·탭댄스 훈련, 설렘으로 버텨”

3.

슈♥임효성, 이혼 의혹에 “양육합의가 안돼 붙어있는 것…그땐 사랑했고 지금은 악마 같다”

4.

“신지 욕, 종민 욕, 다 내가 했다” 빽가, 코요태 소문 근원지 고백('라스')

5.

'46세 노총각' 김동완, '썸 장사' 저격 당했다 "꽃님이·신랑수업까지 몇명?"

스포츠 많이본뉴스
1.

'노시환, 손아섭도 예외 없다' 이제는 쥐어짜야 할 시간, 팀을 위한 '희생' 그 누구도 예외는 없다[고척현장]

2.

'부끄럽지만...' 2년 연속 100타점이 팀 최초입니다. 국내 최다 홈런도 정조준. 44년만에 진짜 4번 타자를 찾았다[창원 현장]

3.

'5이닝 6K 1실점' 커쇼의 찬란한 8월, 5전 전승+ERA 1.88 '이달의 투수?'...LAD 6-3 CIN

4.

"ML 승격 이유 없어" 159㎞ 던지면 뭐하나…계획 이닝도 못채웠다→"잊혀진 존재" 혹평까지

5.

'불꽃' 열정 활활! 독립리그→프로행 3개월만에 만개…'5할' 불방망이 박찬형의 당돌한 비결 [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.