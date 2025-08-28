스포츠조선

동국제약 '마이핏 키해피' 누적판매량 8만포 돌파…기념 프로모션 풍성

기사입력 2025-08-28 13:36


동국제약 '마이핏 키해피' 누적판매량 8만포 돌파…기념 프로모션 풍성

동국제약이 지난달 출시한 어린이 키성장 건강기능식품 '마이핏 키해피'가 누적판매량 8만포를 돌파했다.

'마이핏 키해피'는 식약처로부터 성장기 어린이들의 키성장에 도움을 줄 수 있는 기능성을 인정받은 개별인정형 원료 유산균발효굴추출물(FGO)을 주성분으로 한다. 국내 어린이를 대상으로 한 24주간 인체적용시험에서 평균 3.78cm의 키성장 효과가 확인됐다. 시험결과 섭취군은 대조군 대비 0.87cm 더 성장했으며, 성장속도(HV), 키 표준 편차점수(SDS), 성장인자결합단백질(IGFBP-3) 등 주요 성장 지표에서도 유의한 개선 효과를 보였다.

하루 1포로 성장기 필수 영양소인 아연, 망간 등을 함유하고 있으며 딸기, 블루베리, 엘더베리 농축액이 함유된 새콤달콤한 베리맛 젤리 형태로 아이들이 거부감 없이 섭취할 수 있다.

'마이핏 키해피'의 누적 판매량 8만포 돌파를 기념해 롯데, 신세계, 현대, 갤러리아 백화점 내 동국제약 마이핏 매장에서는 카카오톡 채널 친구 추가 이벤트를 마련했다. 이는 자사 공식 온라인몰인 '동국제약 건강몰' 카카오톡 채널을 친구 추가 후 백화점 매장에 보여주면 '마이핏 키해피 체험팩'을 증정하는 이벤트로, 각 매장에서 재고 소진시까지 진행된다.

또한, '마이핏 키해피' 브랜드는 어린이들의 건강한 성장을 응원하기 위한 다양한 코프로모션을 진행중이다. 영유아식품 전문기업 베베쿡과의 협업을 통해 베베쿡 회원 대상 베베쿡 키즈식 28세트 이상 구매 시 추첨을 통해 '마이핏 키해피' 1박스를 증정하고, 주문자 중 선착순 2000명에게는 체험팩을 증정한다. 또한, 8월 30일과 31일 양일간 강원도 양구에서 열리는 유소년축구협회 주최·주관의 '제2회 청춘양구 배꼽컵 전국 유소년 축구 페스티벌'에서 백호리그 우승팀 선수 전원에게 '마이핏 키해피' 본품을 선물하고, 참가팀 전원에게는 체험팩을 증정할 계획이다.

동국제약 관계자는 "'마이핏 키해피'가 출시 2개월 만에 8만포 판매를 기록해 아이들의 성장에 대한 부모들의 높은 관심을 확인할 수 있었다"며, "성장기 자녀의 건강과 키성장을 고민하는 부모에게 신뢰할 수 있는 솔루션이 될 수 있도록 제품력은 물론, 소비자들과의 브랜드 접점을 더욱 확대해 나갈 예정이다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘민혜연♥’ 주진모, 손목에 빛나는 2,700만 원..골프 홀인원에 롤렉스 ‘겟’ [종합]

2.

김종국 결혼 8일 앞두고 양세찬도 열애설.."현재 연애중" 솔비, '촉' 발동(옥문아)

3.

[공식] '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 논란에…"불편 끼쳐 진심으로 죄송, 주의할 것"

4.

김남주, ♥김승우 112 실종신고 전말 밝혔다 "호텔서 1박2일 지내"

5.

[공식] 김선호x수지 '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 사과 "촬영 늦게 끝나, 상황 인지후 수거"

연예 많이본뉴스
1.

‘민혜연♥’ 주진모, 손목에 빛나는 2,700만 원..골프 홀인원에 롤렉스 ‘겟’ [종합]

2.

김종국 결혼 8일 앞두고 양세찬도 열애설.."현재 연애중" 솔비, '촉' 발동(옥문아)

3.

[공식] '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 논란에…"불편 끼쳐 진심으로 죄송, 주의할 것"

4.

김남주, ♥김승우 112 실종신고 전말 밝혔다 "호텔서 1박2일 지내"

5.

[공식] 김선호x수지 '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 사과 "촬영 늦게 끝나, 상황 인지후 수거"

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 5이닝 채웠다! '9K 1실점' 이게 바로 투수 오타니, 월드스타 손흥민 시구 응원받고 역투...복귀 첫승 보인다

2.

'ML 경력도 없는데' 영입 리스트 맨 마지막, 미국서 발품 팔아 초대박 조짐...LG 톨허스트 영입 비하인드

3.

"10점주고 11점 뽑는다" '엘잘알' 호부지가 말하는 1위팀에 잘하는 비법은[창원 코멘트]

4.

"꿈이 이루어졌다" '韓 축구 새 역사' 카스트로프, 첫 태극마크에 뭉클…"자랑스러운 선수될 것"

5.

"웃기는 보람 있다" 8월 타율 0.360 불방망이 → 분위기메이커까지? 21세 풋내기 유격수, 롯데 이호준의 야망 [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.