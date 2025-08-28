동국제약 '마이핏 키해피' 누적판매량 8만포 돌파…기념 프로모션 풍성

|
동국제약이 지난달 출시한 어린이 키성장 건강기능식품 '마이핏 키해피'가 누적판매량 8만포를 돌파했다.
'마이핏 키해피'의 누적 판매량 8만포 돌파를 기념해 롯데, 신세계, 현대, 갤러리아 백화점 내 동국제약 마이핏 매장에서는 카카오톡 채널 친구 추가 이벤트를 마련했다. 이는 자사 공식 온라인몰인 '동국제약 건강몰' 카카오톡 채널을 친구 추가 후 백화점 매장에 보여주면 '마이핏 키해피 체험팩'을 증정하는 이벤트로, 각 매장에서 재고 소진시까지 진행된다.
또한, '마이핏 키해피' 브랜드는 어린이들의 건강한 성장을 응원하기 위한 다양한 코프로모션을 진행중이다. 영유아식품 전문기업 베베쿡과의 협업을 통해 베베쿡 회원 대상 베베쿡 키즈식 28세트 이상 구매 시 추첨을 통해 '마이핏 키해피' 1박스를 증정하고, 주문자 중 선착순 2000명에게는 체험팩을 증정한다. 또한, 8월 30일과 31일 양일간 강원도 양구에서 열리는 유소년축구협회 주최·주관의 '제2회 청춘양구 배꼽컵 전국 유소년 축구 페스티벌'에서 백호리그 우승팀 선수 전원에게 '마이핏 키해피' 본품을 선물하고, 참가팀 전원에게는 체험팩을 증정할 계획이다.
김소형기자 compact@sportschosun.com