스포츠조선

현대차그룹, 신재원 사장 고문 위촉 "새로운 리더십 필요"

최종수정 2025-08-28 17:07

현대자동차그룹이 현대차·기아 AAM본부장 및 슈퍼널(Supernal) 최고경영자(CEO) 신재원 사장(66세)을 고문에 위촉했다.

28일 현대차에 따르면 신 사장이 미래 항공 교통 분야 기술개발 기반 구축을 완료, 사업화를 위한 새로운 단계의 리더십이 필요한 시점이라고 판단해 인사를 단행했다. 현대차는 1단계로 기체의 동력 시스템 및 구조 해석, 공력 및 소음, 제어 로직 등 기체의 기본 성능을 확보하는 데 주력해왔다. 이 같은 성과를 바탕으로 사업 개발과 운영 등에 강점을 가진 새로운 리더십과 함께 본격적으로 사업화를 준비하는 2단계를 열어간다는 전략이다.

신 사장은 2019년 현대차그룹에 합류해 AAM 사업을 이끌었으며, 2021년부터 현대차그룹이 미국에 설립한 미래 항공 모빌리티 자회사, 슈퍼널의 최고경영자를 겸임해오고 있다. 새로운 리더십 선임 전까지 슈퍼널은 현재 사업개발 담당인 데이비드 로트블래트(David Rottblatt)를 임시 최고운영책임자(COO, Chief Operating Officer)로 선임해 운영할 계획이다.

신 사장은 이날 슈퍼널 직원들에게 보낸 사내 메일을 통해 "현대차그룹의 AAM 사업이 새로운 국면으로 접어 들었고, 효과적으로 수행하기 위한 새로운 리더십이 필요하다"고 밝혔다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



