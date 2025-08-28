스포츠조선

먼키 테이블오더, 업계 최초 'AI 기반 무위험 마케팅' 선보여

기사입력 2025-08-28 17:12


먼키 테이블오더, 업계 최초 'AI 기반 무위험 마케팅' 선보여

먼슬리키친 먼키가 운영하는 먼키 테이블오더 시스템이 업계 최초로 '무위험 성과 연동형 마케팅' 서비스와 AI 기술을 접목한 'AI 매출업' 마케팅 서비스를 선보인다.

28일 먼키에 따르면 서비스의 가장 큰 특징은 매출이 증가했을 때만 수수료가 발생한다는 점이다. 매출이 늘지 않으면 수수료와 쿠폰 할인 비용, 발송 비용, 마케팅 비용을 먼키 본사가 전액 부담한다. 자영업자의 마케팅 리스크를 제거할 수 있다는 게 먼키의 설명이다.

성과 측정은 직전 3개월 평균 매출과 비교해 증가분을 기준으로 산정한다. 직전 3개월 매출이 1000만 원인 매장이 서비스 이용 후 1200만 원을 기록하면, 증가분 200만 원에 대해서만 수수료가 부과된다. 반대로 매출 증가가 없는 경우 모든 마케팅 비용은 먼키 본사가 책임진다.

서비스의 핵심은 AI 기반 데이터 분석 기술이다. 고객의 결제 이력과 주문 패턴을 분석해 최적 시점에 맞춤형 쿠폰과 포인트를 발행한다. 기존에 매장 운영자가 직접 해야 했던 마케팅 기획과 실행을 AI가 대신 수행함으로써 과도한 할인은 줄이고, 충성 고객의 재방문율과 객단가를 동시에 끌어올리는 구조다.

서비스 출시는 자영업자의 지속적인 마케팅 비용 부담 증가에 따른 대응이다. 통계청 '서비스업조사'에 따르면 음식점·주점업의 광고·홍보비는 최근 3년간 꾸준히 증가했으며, 소상공인연합회 조사에서도 과반이 "광고비 부담이 크지만 중단하면 매출 감소가 우려돼 어쩔 수 없이 지출한다"고 답했다.

먼키는 지난 7년간 약 700개 외식 매장을 직접 운영하며 축적한 데이터와 POS·테이블오더·온라인오더 플랫폼 운영 경험을 바탕으로 AI 마케팅 모델을 개발했다. 계약 조건 또한 자영업자 친화적으로, 1년 단위 계약에 위약금 없는 해지가 가능하다.

김혁균 먼키 대표는 "성과가 발생했을 때는 자영업자와 이를 공유하고, 성과가 없을 경우 모든 비용을 본사가 부담하는 구조로 자영업자 손해는 제로, 수익은 극대화된다"며 "외식업 현장에 실질적 매출 증대를 이끌어내는 마케팅 모델이 될 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

