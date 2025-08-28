스포츠조선

"K-트렌드, 글로벌 시장 선도"…디에스엠퍼메니쉬, K-Health Conference 2025 기조연설 진행

기사입력 2025-08-28 17:32


"K-트렌드, 글로벌 시장 선도"…디에스엠퍼메니쉬, K-Health Co…
　◇ 'K-Health Conference 2025' 기조연설에 나선 프랑수아 셔플러(Francois Scheffler) 디에스엠퍼메니쉬 부사장.

26일 서울 코엑스에서 열린 'K-Health Conference 2025'에서 디에스엠퍼메니쉬(dsm-firmenich)가 한국 건강기능식품 산업의 글로벌 시장 영향력과 전략적 의미를 주제로 기조연설을 진행했다.

2023년 네덜란드의 DSM과 스위스의 Firmenich가 합병해 설립된 디에스엠퍼메니쉬는 26~28일 '세계 제약·바이오·건강기능식품 산업 전시회 CPHI/Hi Korea 2025'에 참가한다. 합병 이후 기술 역량을 집약해 선보이는 국내 첫 공식 무대로, 식물성 오메가-3 life's®OMEGA와 완제품(Market-ready) 비즈니스를 비롯해 맛·향·제형·기능을 아우르는 과학 기반 원료 솔루션을 현장에서 직접 체험할 수 있는 기회를 제공한다.

26일 행사에서는 디에스엠퍼메니쉬 헬스 뉴트리션 & 케어(Health Nutrition & Care) 부문 글로벌 마케팅·사업개발 총괄 부사장 프랑수아 셔플러(Francois Scheffler)가 연사로 나서, 한국 및 아시아 시장의 경쟁력 강화와 산업 혁신 비전을 글로벌 관점에서 제시해 관심을 모았다.

식품의약품안전처를 비롯한 주요 산·학·연 관계자들이 참석한 이날 행사에서 셔플러 부사장은 "한국 소비자는 기능성, 품질, 사용자 경험 측면에서 세계적으로 가장 높은 기대 수준을 가지고 있으며, 과학적 근거와 투명성을 중시한다. 이는 기업에게 도전이자 동시에 혁신을 검증하고 발전시킬 수 있는 기회가 된다"며, "K-헬스와 K-뷰티로 대표되는 한국의 트렌드는 아시아를 넘어 글로벌 시장을 선도하고 있으며, 한국에서의 성공은 곧 세계 시장에서의 가능성을 보여주는 중요한 신호가 된다"고 말했다. 이어 "디에스엠퍼메니쉬는 현지 파트너십과 공동 연구개발을 통해 한국 소비자에게 최적화된 솔루션을 제공하고, 여기에서 얻은 통찰을 글로벌 전략에 적극 반영해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

그는 특히 건강수명(Healthy Longevity)을 단순한 의학적 목표가 아닌 라이프스타일과 사회적 가치로 재정의하며, 아시아 시장, 특히 한국이 이 분야에서 주도권을 확보할 수 있는 잠재력을 강조했다. 또한 아태 지역에서 확산되는 '더 오래, 더 건강하게'라는 소비 트렌드와 함께 AI 기반 과학 혁신과 맞춤형 영양 솔루션의 발전이 한국을 차세대 영양·건강 산업의 핵심 거점으로 이끌 수 있다고 내다봤다.

셔플러 부사장은 "한국이 글로벌 시장에서 주도적인 입지를 확보하기 위해서는 국제 기준을 반영한 제도 정비와 과학 기반 혁신, 그리고 지속가능성을 중심으로 한 산업 전환이 필수적"이라며, "디에스엠퍼메니쉬는 과학적 근거와 글로벌 네트워크를 바탕으로 한국의 파트너들과 함께 더 건강하고 지속 가능한 미래를 만들어갈 것"이라고 전했다.

정은지 디에스엠퍼메니쉬코리아 대표는 "한국의 K-Health 산업이 글로벌 무대에서 빠르게 위상을 높여가고 있는 것은 국내 건강기능식품 기업들이 세계적 수준의 품질을 지켜내고, 과감한 혁신을 이어가고 있기 때문"이라며 "이러한 산업의 성과와 도약을 함께하고 있다는 점에 큰 자부심을 느낀다"고 말했다. 또한 정 대표는 "앞으로도 디에스엠퍼메니쉬는 한국이 글로벌 건강기능식품 산업에서 경쟁력을 더욱 강화할 수 있도록 과학 기반 솔루션과 글로벌 인사이트를 제공하겠다. 파트너들과 함께 새로운 기회와 변화를 열어가겠다"고 덧붙였다.

한편, K-Health Conference 2025는 한국건강기능식품협회와 인포마마켓한국㈜이 공동 주최하는 건강기능식품 산업의 가장 권위 있는 컨퍼런스로, 업계의 글로벌 진출과 지속 성장을 지원하는 대표 플랫폼이다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘치매’ 브루스 윌리스, 결혼 사실도 잊어..“다른 집서 요양 중”

2.

"송다은-BTS 지민 열애설은 가짜, 진짜 남친과 라방"…3가지 증거 폭로 나왔다[SC이슈]

3.

"누구세요?"…'성매매 벌금형' 지나 11개월만 근황, 얼굴 못알아 보겠어[SCin스타]

4.

유승준, 세번째 비자소송 승소…法 "병역기피 적절했다는 판단은 아냐"[종합]

5.

'외모지상주의' 박태준, 걸그룹 출신 최수정과 4년만 이혼…수백억대 재산분할 전쟁[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

‘치매’ 브루스 윌리스, 결혼 사실도 잊어..“다른 집서 요양 중”

2.

"송다은-BTS 지민 열애설은 가짜, 진짜 남친과 라방"…3가지 증거 폭로 나왔다[SC이슈]

3.

"누구세요?"…'성매매 벌금형' 지나 11개월만 근황, 얼굴 못알아 보겠어[SCin스타]

4.

유승준, 세번째 비자소송 승소…法 "병역기피 적절했다는 판단은 아냐"[종합]

5.

'외모지상주의' 박태준, 걸그룹 출신 최수정과 4년만 이혼…수백억대 재산분할 전쟁[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"이젠 못주는 카드다." 124억 FA 뒤를 이을지도. 1할대 치던 대수비가 주전급이 됐다[창원 코멘트]

2.

"다시 등장한 SON 스승" '4부에 충격패' 아모림, 1년도 못 채우고 경질 위기…포체티노, 맨유 차기 감독 후보 또 거론

3.

2군에서도 사라졌다...장필준 방출 키움, 김동엽-강진성은, 도대체 어디서 뭘 하고 있나

4.

'8월 꼴찌' 총력전 선언한 롯데, 답답함 풀릴까? '분위기 쇄신' 칼 뽑았다…김상진·김현욱·이병규 코치 1군 등록 [부산현장]

5.

'161.4㎞ 강속구+120.2㎞ 저속 커브', 오타니표 탈삼진 퍼레이드...삼진 9개 잡고 749일만의 승리투수 감격

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.