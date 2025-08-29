저속노화, 척추가 변수…20·30대 척추관협착증 2년새 187% 급증

|
[스포츠조선 장종호 기자] 최근 젊은 층을 중심으로 '저속노화'에 대한 관심이 높아지면서, 다양한 건강 관리법이 온라인에 활발히 공유되고 있다. 저속노화는 단순히 늙는 속도를 늦추는 것을 넘어, 만성질환을 예방하고 관리하는 데에서도 의미가 크다. 특히 몸의 기둥 역할을 하는 척추는 신체 기능 전반과 밀접하게 연결되어 있어, 건강하게 관리하는 것이 필수적이다.
수원나누리병원 척추센터 피용훈 원장은 "척추관협착증은 특히 걸을 때 잠시 쉬면 증상이 완화되어 대수롭지 않게 여기기 쉽다"며 "방치할 경우 통증의 빈도와 강도가 점점 심해지고, 결국 만성 통증이나 심한 경우 대소변 장애까지 발생할 수 있어 절대 간과해서는 안 된다"고 강조했다.
통증의 강도는 환자마다 다를 수 있는데, 이는 신경 압박 위치와 정도, 신경 주변 염증 및 부종 범위, 환자의 근육 상태와 자세, 등 여러 복합적인 이유 때문이다. 정확한 진단을 위해 병원에서는 신경이 압박된 부위와 정도를 파악하기 위한 MRI 및 CT 검사를 시행한다.
척추관협착증 수술 치료 방법에는 '미세현미경 척추수술'과 '척추내시경술'이 있다. '미세현미경 척추수술'은 특수 현미경을 활용해 정밀하게 진행되며, 약 1.5~3㎝ 정도의 최소 절개 후 현미경으로 병변을 직접 확인해 디스크 조각을 제거하거나 신경을 감압한다. 피부 절개 범위가 작아 흉터가 거의 남지 않고, 신경과 혈관 손상을 최소화하면서 병변 부위만 선택적으로 제거할 수 있어 수술 시간이 짧고 회복이 빠르다는 장점이 있다.
반면 '척추내시경술'은 내시경을 통해 병변 부위를 확대해 보면서 미세 도구와 레이저 등으로 치료하는 방법이다. 부분 마취로 진행되며 시술 시간이 짧고, 정상 조직 손상이 거의 없어 회복이 빠른 것이 특징이다. 국소 마취만으로도 수술이 가능해 고혈압이나 당뇨와 같은 만성 질환이 있는 환자도 안전하게 받을 수 있으며, 당일 또는 하루 입원 후 퇴원이 가능하다는 장점이 있다.
피용훈 원장은 "척추관협착증은 환자의 연령과 증상 정도를 종합적으로 고려해 수술 여부를 결정한다"며 "시간이 지나도 자연 회복이 어려운 만큼 증상을 방치하지 말고 전문의와 상담해 적절한 치료를 받는 것이 중요하다. 저속노화의 핵심이 예방과 관리에 있는 만큼, 젊을 때부터 조기 관리로 척추 노화를 늦추는 노력이 필요하다"고 조언했다.
