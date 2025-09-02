스포츠조선

'조건 만남' 여성, 요구한 돈 거절에 "넌 끝났어" 성폭행 신고

기사입력 2025-09-02 09:58


'조건 만남' 여성, 요구한 돈 거절에 "넌 끝났어" 성폭행 신고
자료사진 출처=픽사베이

[스포츠조선 장종호 기자] 싱가포르에서 이른바 '조건 만남'을 한 여성이 남성을 성폭행으로 허위 신고한 것으로 드러났다.

연합시보 등 외신들에 따르면 1일 거짓 성폭행 신고를 한 혐의로 싱가포르 법정에 출석한 20세 여성 클라리스 람은 허위 진술을 했다고 시인했다.

경찰 조사 결과, 지난해 19세였던 람은 데이트 플랫폼을 통해 43세 남성과 처음 연락을 주고받았다.

둘은 SNS로 대화를 이어갔고, 올해 초 남성은 실제 만나게 되면 200싱가포르달러(약 22만원) 지급할 의향이 있다고 했다.

이후 저녁 식사와 술을 함께 마신 두 사람은 호텔로 이동해 합의하에 성관계를 가졌다.

일을 마친 후 람은 1200싱가포르달러(약 130만원)를 요구했고, 고민하던 남성은 500싱가포르달러(약 54만원)만 주겠다고 했다.

그러자 람은 성폭행범으로 몰겠다고 협박했고, 실제로 경찰에 신고를 접수했다.

호텔에서 나온 그녀는 남성에게 '넌 끝났어'라는 문자 메시지를 보내기도 했다.


하지만 경찰이 호텔 CCTV 영상을 확인한 결과, 람의 주장과 영상 내용이 일치하지 않는다는 사실이 드러났다.

결국 람은 요구한 금액을 지불하지 않았다는 이유로 남성을 허위 신고했다고 자백했다.

법정에서 변호인은 "람이 매우 고통스러운 교훈을 얻었다"며 보호관찰 처분을 내려달라고 요청했다.

재판부는 선고를 10월 27일로 연기했다.

현지 법조계에 따르면 람은 허위 신고 혐의로 최대 2년의 징역 또는 벌금형, 혹은 두 가지 모두를 받을 수 있으며, 협박 혐의로는 최대 6개월의 징역 또는 최대 5000싱가포르달러(약 540만원)의 벌금형, 혹은 두 가지 모두가 가능하다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

황보♥송병철, 핑크빛 결실...러브라인 넘어 '현실 커플' 가능성 ('오만추')

2.

'연수입 40억' 전현무, 고충 토로 "돈 빌려달라는 부탁 정말 많아" ('브레인아카데미')

3.

원더걸스 유빈, 안타까운 소식 전했다 "큰언니 암투병, 연 치료비 2억"[SC이슈]

4.

이영애, '짠한형' 음주 방송에 일침 "청소년 음주 경고 자막 내보내라"

5.

'악동' 김창열 울린 '훈남 아들' 속깊은 고백 "마음고생 심했을것"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

황보♥송병철, 핑크빛 결실...러브라인 넘어 '현실 커플' 가능성 ('오만추')

2.

'연수입 40억' 전현무, 고충 토로 "돈 빌려달라는 부탁 정말 많아" ('브레인아카데미')

3.

원더걸스 유빈, 안타까운 소식 전했다 "큰언니 암투병, 연 치료비 2억"[SC이슈]

4.

이영애, '짠한형' 음주 방송에 일침 "청소년 음주 경고 자막 내보내라"

5.

'악동' 김창열 울린 '훈남 아들' 속깊은 고백 "마음고생 심했을것"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

'BBC 속보' 터졌다! 리버풀, 거물급 수비수 영입 성공…비르츠, 이삭에 이어 게히까지 세계최고 전력 품는다

2.

"이것이 中 국대 돼지들의 진짜 모습" 엘레베이터에서 뛰쳐나와 팬에 분노 쏟아낸 선수 '논란'…현장 아수라장→급수습

3.

[속보]"강인아 안녕~" 콜로 무아니, 손흥민 공백 메우러 토트넘행 급물살 "개인협상 합의 임박"

4.

오현규, 역대급 大충격! '메디컬 탈락' 작별 인사까지 했는데…이적료 낮춘 슈투트가르트→헹크 반발 "계획했던 마무리"

5.

이적료 무려 8586억원! 진짜 미친거 아냐?…리버풀, 단일 시장 '역대 최고 이적료' 갈아치운다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.