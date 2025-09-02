스포츠조선

한독 생산공장, 녹색기업 재지정…2028년까지 자격 유지

기사입력 2025-09-02 16:37


한독 생산공장이 2일 원주지방환경청으로부터 녹색기업으로 재지정되며, 2028년까지 자격을 유지하게 됐다.

국내 제약업계 최초로 2000년 녹색기업(구 환경친화기업)으로 지정된 한독은 원주지방환경청 관할 내에서 가장 오랜 기간 녹색기업 자격을 유지하고 있다. '녹색기업'은 환경오염물질의 현저한 감소, 자원 및 에너지 절감 등 환경 개선에 기여한 사업장을 대상으로 엄격한 심사와 평가를 거쳐 지정된다. 한독은 기후변화 대응 노력과 체계적인 환경관리 시스템의 우수성을 인정받아 이번 재지정을 받게 됐다.

충북 음성에 위치한 한독 생산공장은 국제 수준의 cGMP 품질경영시스템을 갖춘 최첨단 의약품 생산시설로, 친환경 경영을 선도해왔다. 1990년대부터 보건·안전·환경(HSE: Health, Safety, Environment) 정책을 수립하고 자체적인 HSE 통합시스템을 구축해 자원 및 에너지 절감, 오염물질 저감 등 다양한 환경 개선 활동을 지속적으로 추진해왔다.

최근에는 기후변화 대응의 일환으로 2023년부터 2025년까지 단계적으로 태양광 설비를 구축해 재생에너지 사용을 확대하고 있다. 현재 공장 에너지 사용량의 16%를 재생에너지로 충당하고 있으며, 이를 통해 온실가스 배출량을 10% 이상 감축할 수 있을 것으로 기대된다.

자원순환과 폐기물 감축을 위한 노력도 활발히 이어지고 있다. 원부자재 납품업체들과 협력해 포장재 재이용 순환 시스템을 구축·운영하고 있으며, 생산공장에서 사용하는 목재 팔레트를 순환자원으로 등록해 활용하고 있다. 또한 제품 출시 단계부터 포장재의 재질과 구조를 평가하고, 재활용이 어려운 등급의 포장자재를 개선하는 활동도 지속하고 있다.

디지털 기반의 친환경 경영 확대에도 앞장서고 있다. '종이 없는 공장 만들기' 캠페인을 통해 자원 절감을 실천하고 있으며, 의약품 설명서를 QR코드를 활용한 E-라벨로 전환하는 시범사업에도 참여하고 있다.

직원들의 자발적인 참여를 이끄는 친환경 캠페인도 활발히 진행 중이다. '한독이 그린그린' 캠페인을 통해 폐위생복과 폐린트포를 활용한 에코백을 제작하고 있으며, '내 고장 가꾸기 & 플로깅' 활동과 '일회용품 제로' 캠페인을 통해 종이컵 사용을 중단하고 전 직원이 다회용기를 사용하는 문화를 정착시켰다.

한편 한독은 지역사회와 연계한 환경 보호 활동에도 적극 참여하고 있다. 원주지방환경청과 함께 외래식물 제거 활동을 펼치고 있으며, 철원 두루미 서식지 보전, 동강 줍프팅 행사 등 지역 환경 보전 활동을 지속적으로 이어가고 있다.

윤주연 한독 생산공장 부사장은 "녹색기업 재지정은 한독이 지속가능한 환경경영을 실천해온 결과"라며 "앞으로도 기후변화 대응과 자원순환뿐 아니라 건강한 환경을 만들기 위한 노력을 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

