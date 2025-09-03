스포츠조선

"즐거운 음악, 멀미 완화에 도움…슬픈 음악은 안듣는 것보다 효과 없어"

기사입력 2025-09-03 18:22


"즐거운 음악, 멀미 완화에 도움…슬픈 음악은 안듣는 것보다 효과 없어"
　◇실험 시나리오. 이미지=인간 신경과학 프론티어스(Frontiers in Human Neuroscience)

즐거운 음악이 멀미 완화에 도움이 될 수 있는 것으로 나타났다.

최근 국제학술지 인간 신경과학 프론티어스(Frontiers in Human Neuroscience)에 실린 중국 연구팀의 연구결과다.

차 멀미를 겪는 사람들에게 가장 힘든 점은 증상은 미리 예상하면서 느끼는 긴장감이고, 이러한 불안이 실제로 신체 반응을 촉발해 더 빨리 멀미를 유발하는 것으로 알려져 있다. 음악이 긴장을 완화하는 데 도움이 될 수 있다는 점에 주목한 연구팀은 이를 바탕으로 다양한 음악이 멀미 완화에 미치는 영향을 EEG(뇌파) 신호를 통해 분석했다.

연구팀이 운전 시뮬레이터를 통해 30명의 참가자에게 인위적으로 멀미를 유도한 뒤, 여러 음악 유형을 들려주며 증상 완화 효과를 비교한 결과, 즐거운 음악과 부드러운 음악이 각각 57.3%, 56.7%의 멀미 증상 완화 효과를 보였다. 열정적인 음악도 어느 정도 효과가 있었으나 48.3%로 상대적으로 낮았다. 반면, 슬픈 음악은 40%로 오히려 증상 완화 효과가 가장 낮았으며, 음악을 듣지 않은 대조군(43.3%)보다도 저조한 것으로 나타났다.

뇌파 데이터에서 멀미를 느낄 때는 후두엽의 활동 복잡성이 크게 줄어드는 양상이 나타난 반면, 회복이 잘 된 사람일수록 뇌파 활동이 다시 정상 수준으로 돌아왔다. 연구진은 부드러운 음악이 긴장을 완화시키고, 즐거운 음악이 뇌 보상 시스템을 활성화해 멀미를 줄여준다고 분석했다. 반면 슬픈 음악은 부정적인 감정을 증폭시켜 멀미 악화에 영향을 미칠 수 있다는 분석이다.

연구팀은 이 연구가 표본 수가 적고 실험실 환경이라는 한계가 있으므로, 더 큰 규모와 실제 상황에서의 후속 연구가 필요하다고 밝혔다. 또한 개인별 음악 취향과 다양한 교통수단에서의 멀미 완화 효과 연구도 계획 중이라고 전했다. 이어 "여행 중 멀미 증상이 있을 때는 즐겁거나 부드러운 음악을 듣는 것이 증상 완화에 도움이 될 수 있다"고 제안했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식]소향, 2년 전 이혼했다…"한쪽 귀책사유 NO, 서로 합의"(전문)

2.

전소민 “전남친 내가 먹여 살려...명품 선물 받은 적 없다”

3.

이효리, 요가원 협찬 거부하더니 유재석 축하만 받았다…'원장님 번창' 화분 공개

4.

'53세' 윤정수, ♥원자현과 자연임신 준비…정자 검사에 만족 "혼수는 아기"

5.

신지, 문원♥ 태도 논란 뚫고 결혼 준비 착착...신혼집 침대 쇼핑에 신났네

연예 많이본뉴스
1.

[공식]소향, 2년 전 이혼했다…"한쪽 귀책사유 NO, 서로 합의"(전문)

2.

전소민 “전남친 내가 먹여 살려...명품 선물 받은 적 없다”

3.

이효리, 요가원 협찬 거부하더니 유재석 축하만 받았다…'원장님 번창' 화분 공개

4.

'53세' 윤정수, ♥원자현과 자연임신 준비…정자 검사에 만족 "혼수는 아기"

5.

신지, 문원♥ 태도 논란 뚫고 결혼 준비 착착...신혼집 침대 쇼핑에 신났네

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'강등 위기' 대구FC, 베테랑 일부 훈련 무단이탈 논란→사실 확인 뒤 징계 진행

2.

"안 좋은 상황 생길 수 있다" → KIA 윤도현, 류현진에게 홈런치고 수비 실수.. 이미 각오했던 일이다. 성장 발판 될까

3.

폰세 대기록+연승 도전! 한화 라인업 공개 → 이재원 선발 마스크 + 하주석 SS

4.

[광주 현장]'시즌 안끝났는데 깜짝 발표' SSG, 이숭용 감독과 3년 최대 18억 재계약

5.

팀에 대한 충성심. 꽃범호 '믿음의 야구'의 본질 → "변화를 줘서 올바르지 않은 생각을 갖게 된다면"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.