"즐거운 음악, 멀미 완화에 도움…슬픈 음악은 안듣는 것보다 효과 없어"

즐거운 음악이 멀미 완화에 도움이 될 수 있는 것으로 나타났다.
최근 국제학술지 인간 신경과학 프론티어스(Frontiers in Human Neuroscience)에 실린 중국 연구팀의 연구결과다.
연구팀이 운전 시뮬레이터를 통해 30명의 참가자에게 인위적으로 멀미를 유도한 뒤, 여러 음악 유형을 들려주며 증상 완화 효과를 비교한 결과, 즐거운 음악과 부드러운 음악이 각각 57.3%, 56.7%의 멀미 증상 완화 효과를 보였다. 열정적인 음악도 어느 정도 효과가 있었으나 48.3%로 상대적으로 낮았다. 반면, 슬픈 음악은 40%로 오히려 증상 완화 효과가 가장 낮았으며, 음악을 듣지 않은 대조군(43.3%)보다도 저조한 것으로 나타났다.
뇌파 데이터에서 멀미를 느낄 때는 후두엽의 활동 복잡성이 크게 줄어드는 양상이 나타난 반면, 회복이 잘 된 사람일수록 뇌파 활동이 다시 정상 수준으로 돌아왔다. 연구진은 부드러운 음악이 긴장을 완화시키고, 즐거운 음악이 뇌 보상 시스템을 활성화해 멀미를 줄여준다고 분석했다. 반면 슬픈 음악은 부정적인 감정을 증폭시켜 멀미 악화에 영향을 미칠 수 있다는 분석이다.
연구팀은 이 연구가 표본 수가 적고 실험실 환경이라는 한계가 있으므로, 더 큰 규모와 실제 상황에서의 후속 연구가 필요하다고 밝혔다. 또한 개인별 음악 취향과 다양한 교통수단에서의 멀미 완화 효과 연구도 계획 중이라고 전했다. 이어 "여행 중 멀미 증상이 있을 때는 즐겁거나 부드러운 음악을 듣는 것이 증상 완화에 도움이 될 수 있다"고 제안했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com