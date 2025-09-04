[경마]마사회, 코리아컵 통해 민간기술 해외 판로 지원

마사회가 3일 렛츠런파크 서울에서 '민간기술-제품 공동마케팅을 위한 제품설명회'를 개최해 국내외 참석자들의 큰 호응을 이끌어 냈다.
2025년 코리아컵 및 코리아스프린트 출발번호 추첨행사와 연계해 진행된 이번 설명회에는 마사회와 협력관계를 맺고 있는 5개 업체가 참여했다. 이들은 해외 경마 관계자들을 대상으로 말산업 및 말 바이오 디지털 헬스케어 혁신 기술과 제품을 직접 선보였다. 행사에 앞서 코리아컵 공식 홈페이지, 프로모션 게시판을 통해 행사 참여 민간기술 및 제품을 공지해 국내외 바이어와 업계 관계자들이 행사 전부터 기업 정보를 확인할 수 있었다. 행사장 내에는 제품 시연 및 스크린을 통한 업체별 홍보영상 상영존이 마련되어 참석자들이 자유롭게 제품 정보를 접할 수 있도록 했다.
마사회는 '이번 설명회는 국제경주라는 세계적 무대와 연계한 기업 홍보, 국내 우수 기술제품의 해외 판로 개척, 공공-민간 상생 협력이라는 세 가지 의미를 동시에 담아냈다는 점에서 의의가 있다'고 평가했다.