[경마]렛츠런서울 정우주 기수, 100승 달성

정우주 기수는 지난달 31일 서울 5경주에서 파워밴드(한, 암, 3세)에 기승해 머리차이로 짜릿한 우승을 거머쥐었다. 같은 날 9경주에서도 명성축제(한, 거, 4세)와 함께 가장 먼저 결승선을 통과하며 1승을 추가, 이로써 통산 101승의 기록을 보유하게 되었다.
2018년에 렛츠런파크 부산경남에서 데뷔한 정우주 기수는 2024년부터 서울로 지역을 옮겨 활동하기 시작하면서부터 가파른 성장을 보이고 있다. 현재까지 통산 1918번의 경주에 출전해 승률 5.3%, 복승률 11.1%, 연승률 18.6%를 기록 중이다. 최근 1년간은 승률을 7.6%, 복승률 17.1%, 연승률 27.3%까지 올리며 눈에 띄는 상승세를 그리고 있다. 올해에는 8월까지 벌써 22승을 올렸다. 아직 대상경주 우승 경험은 없지만 성실하고 정정당당한 플레이로 2023년도 페어플레이 기수에 선정되기도 했다.
정우주 기수는 "좋은 말을 탈 기회를 주시는 조교사님들께 감사드리고, 응원해주시는 팬분들께도 늘 감사드린다. 앞으로도 좋은 모습으로 보답해드릴 수 있도록 노력하겠다"며 소감을 전했다.