[경마]마사회, 표준협회 '디지털고객경험지수' 준시장형 공기업 부문 1위

마사회가 2025년 디지털고객경험지수(DCXI) 평가에서 준시장형 공기업 부문 1위를 차지했다.
이번 평가는 공공기관의 디지털 서비스가 얼마나 고객 중심적으로 설계-운영되고 있는지를 객관적으로 측정하기 위해 마련됐다. 시스템 품질, 정보 품질, 개인화 요인, 전반적인 만족도, 추천의향 등 총 5개 영역에서 이루어졌다. 마사회는 렛츠런파크 서울, 부산, 제주와 장외발매소에서만 만날 수 있던 경주에 '더비온'이라는 디지털 구매 채널을 제공함으로써 고객 편의성을 극대화하고 RPA 연계 경마정보 디지털 채널 활성화 등을 병행 추진한 점이 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.
마사회 김종철 고객서비스본부장은 "지난해 도입한 더비온 서비스는 트렌드에 맞춘 기술적 접근을 넘어, 고객의 니즈에 부합하면서도 보다 건전하게 즐기는 경마문화를 만들어 가기 위한 고민의 산물"이라면서 "이번 DCXI 1위 달성을 계기로 앞으로도 다양한 최신 기술의 접목을 통해 고객만족도 제고와 디지털 혁신을 동시에 선도해 나가겠다"고 말했다.