스포츠조선

[경마]마사회 도핑검사소, 최신 반도핑 검사법 학술대회 발표

기사입력 2025-09-05 05:47


[경마]마사회 도핑검사소, 최신 반도핑 검사법 학술대회 발표
◇사진제공=한국마사회

마사회 도핑검사소가 지난달 29일 한국질량분석학회(학회장 최만호)가 주최한 여름학술대회에서 최신 반도핑 검사법을 발표했다.

한국질량분석학회는 질량분석학 발전을 도모하고 질량분석을 기반으로 하는 다양한 분야의 연구와 기술 보급을 위해 2004년에 설립되었다. 이번 여름학술대회는 8월 27일부터 3일간 진행됐으며, 화학, 약학, 독성학, 지질학, 물리학, 환경학 등 폭넓은 분야의 전문가들이 참가해 지식과 경험을 교류했다.

마사회 도핑검사소는 마지막 날인 29일, 법과학 분야 심포지엄에서 경주마 도핑검사와 관련된 최신 기술을 발표했다. 발표를 맡은 마사회 도핑검사소 유준동 소장은 말, 소, 사람 등에게서 추출한 생체시료를 통해 수백 종의 도핑물질의 존재를 약 10분 만에 확인 할 수 있는 검사법을 소개했다. 또한, 지난 49년간 축적된 도핑검사소의 금지약물검출 노하우를 발표하며 호평을 받았다.

마사회는 매년 국제경마화학자협회 'AORC(Association of Official Racing Chemist)'가 주최하는 경주마 도핑검사 국제숙련도시험에 1997년부터 참가해 29년 연속 100% 적중률을 이어오고 있다. 특히 올해는 새롭게 추가된 모발 도핑검사 분야에서도 최초로 도전해서 100% 적합 판정을 받아, 기술 역량이 한층 강화됐음을 국제적으로 입증했다. 불법 도핑기법의 진화에 비례해 시험의 난이도가 점점 높아지고 있는 가운데, 1976년부터 경주마 도핑검사를 수행해온 마사회는 국제경마계에서도 기술력을 인정받는 수준에 도달했다.

심포지엄에 연사로 참석한 곽영범 교수(인제대)는 "스포츠의 공정성을 위해 발전해온 경주마 도핑검사의 기술이 경마 분야에 국한되지 않고, 제약, 식품안전, 보건 등 다양한 분야에 걸쳐 시너지를 낼만한 요소를 엿볼 수 있어 뜻깊은 시간이었다"며 소감을 밝혔다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

