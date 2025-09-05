CJ웰케어 멜라메이트X이브자리 슬립앤슬립, 18일까지 스타필드 마켓 죽전…

스포츠조선

CJ웰케어가 침구업체 이브자리의 수면 전문 브랜드 슬립앤슬립과 함께 팝업스토어 '꿈의 조각×수면의 조각'을 선보인다.

오는 18일까지 2주간 스타필드 마켓 죽전점에서 운영되는 이번 팝업스토에서 CJ웰케어와 슬립앤슬립은 각각 멜라메이트 존과 체험 존에서 소비자들을 맞이한다.

멜라메이트 존에서는 CJ웰케어의 식물성 멜라토닌 제품인 '멜라메이트 구미'와 '멜라메이트'를 만나볼 수 있다. '멜라메이트 구미'는 CJ웰케어가 지난 2월 국내 최초 구미 형태로 선보인 식물성 멜라토닌으로, 올리브영에서 멜라토닌 카테고리 1위로 자리매김하는 등 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있다. CJ웰케어가 최근 새롭게 선보인 '멜라메이트'는 식물성 멜라토닌을 2mg 함유한 고함량의 정제형 제품으로 한층 더 깊은 휴식을 도울 수 있다.

멜라토닌은 뇌에서 분비되는 호르몬으로, 우리 몸의 생체 리듬을 조율하는 역할을 하는 것으로 알려져 있다. 두 제품에 담긴 식물성 멜라토닌은 프리미엄 피스타치오에서 추출한 원료로, 인체에서 만들어지는 멜라토닌과 동일한 분자 구조를 지니고 있다.

체험 존은 슬립앤슬립의 대표 제품인 '깊은잠베개'와 '깊은잠매트리스'를 직접 경험해볼 수 있도록 꾸려졌다. '깊은잠 시리즈'는 인체공학적 구조로 설계되어 안정적인 숙면을 돕는 프리미엄 침구용품이다. 슬립앤슬립은 2025 FW 시즌 신제품을 현장에서 처음 선보이며, 팝업스토어에서만 만나볼 수 있는 리미티드 에디션도 특별 판매한다.

팝업스토어를 방문하는 고객들을 위해 다양한 프로그램 및 이벤트도 마련했다. 현장 설문에 참여하면 '멜라메이트 구미' 샘플키트를 증정하며, 제품 인증샷을 찍어 SNS에 올리면 추첨을 통해 '멜라메이트' 선물세트를 제공할 예정이다.

CJ웰케어 관계자는 "고객의 더 나은 휴식 경험을 돕기 위해 슬립앤슬립과 협업해 이번 팝업을 기획하게 됐다"며 "앞으로도 차별화된 제품을 지속적으로 선보이며 고객의 라이프스타일에 맞춘 웰니스 솔루션을 제안하겠다"고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

