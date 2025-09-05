스포츠조선

한·에콰도르 제약바이오 간담회 개최…정보 교류 통한 실질 진출 방안 모색

기사입력 2025-09-05 14:13


한·에콰도르 제약바이오 간담회 개최…정보 교류 통한 실질 진출 방안 모색
　◇4일 파르나스 호텔에서 열린 에콰도르 식약처장 초청 기업 간담회. 왼쪽부터 노연홍 한국제약바이오협회 회장과 산체스 에콰도르 식약처장. 사진제공=한국제약바이오협회

지난 4일 파르나스 서울 호텔에서 'KOREA-ECUADOR Pharma Roundtable(한·에콰도르 제약바이오 간담회)'가 진행됐다.

한국제약바이오협회가 우리나라 식품의약품안전처가 주최하는 글로벌 바이오 컨퍼런스(Global Bio Conference, GBC) 참석차 방한한 에콰도르 식약처(ARCSA) 다니엘 산체스 처장과 함께 개최한 이날 간담회는 국내 제약바이오기업들이 에콰도르 시장 진출 과정에서 직면한 애로사항을 파악하고 해소 방안을 모색함으로써, 에콰도르를 비롯한 중남미 시장 진출을 지원하기 위해 마련됐다.

간담회에는 에콰도르 및 중남미 진출에 관심 있는 협회 회원사(11개 기업)가 참여해 현안을 논의했다. 주요 논의 의제는 ▲한-에콰도르 의약품 상호인증제도 및 대한민국약전 채택에 따른 실질적 혜택 ▲한국 의약품의 등록 절차 간소화 및 심사자료 인정 범위 ▲Reference Country 제도 운영 현황 ▲에콰도르 공공조달 제도 및 참여 요건 ▲중남미 통합 규제기구(AMLAC) 설립 추진 상황 등이었다. 참석 기업은 현지 진출 시 겪는 애로사항과 질의를 공유하고, ARCSA 측과 구체적인 해결 방안을 모색했다.

같은 날 오후에는 산체스 처장이 LG화학 오송공장을 방문해 한국 제약바이오산업의 제조 및 품질관리 역량을 직접 살펴보는 자리도 마련됐다.

한국과 에콰도르는 지난 2일 '한·에콰도르 전략적경제협력협정(SECA)'을 체결하며 양국 간 제도적 협력 기반을 한층 강화했다. 이미 양국은 2014년부터 의약품 상호인정 제도(Homologation)를 운영해 왔으며, 지난 6월 30일에는 에콰도르 식약처가 대한민국약전(KP)을 공식 참조 약전으로 채택한 바 있다.

에콰도르 의약품 시장은 2023년 기준 약 16억 7,000만 달러 규모로, 중남미 전체의 약 2%를 차지한다. 2029년까지 약 19억 2,000만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 1인당 의약품 지출 증가와 규제 환경 개선으로 인해 높은 성장 잠재력을 보유한 시장으로 평가받고 있다.

노연홍 회장은 간담회 개회사에서 "산체스 처장님의 방한은 양국 제약·바이오 협력의 새로운 이정표"라며 "이번 간담회를 계기로 규제 협력 기반이 강화되고, 에콰도르를 포함한 중남미 시장 진출이 확대되기를 기대한다"고 밝혔다.

산체스 처장은 인사말을 통해 "한국의 우수한 의약품이 에콰도르에 더 많이 공급되어 국민 건강에 기여하길 바란다"며 "이번 간담회가 양국 간 제약 협력을 넓히는 실질적인 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

협회 관계자는 "이번 간담회는 단순한 제도 설명을 넘어, 실제 수출 과정에서 겪는 문제와 궁금증을 중심으로 진행돼 실질적인 도움을 줄 것으로 기대된다"며 "향후에도 ARCSA와의 협력을 지속해 우리 기업들의 에콰도르 시장 진출을 적극 지원할 계획"이라고 전했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전원주, 故 송해와 부부 생활 고백..“리얼 입맞춤에 깜짝”

2.

송하윤 '학폭' 폭로 美거주자 끝까지 간다..韓소송→'궁금한 이야기Y' 출연

3.

주영훈, 조폭 납치..목숨 건 작곡 “노래 잘 안 돼 천만 다행”

4.

은지원, ♥9세 연하와 신혼집 정했다..."아내 취향 다 맞출 것"

5.

안선영, 캐나다서 이방인 차별에 분노 "은행도 막혀..아시안 면박까지"

연예 많이본뉴스
1.

전원주, 故 송해와 부부 생활 고백..“리얼 입맞춤에 깜짝”

2.

송하윤 '학폭' 폭로 美거주자 끝까지 간다..韓소송→'궁금한 이야기Y' 출연

3.

주영훈, 조폭 납치..목숨 건 작곡 “노래 잘 안 돼 천만 다행”

4.

은지원, ♥9세 연하와 신혼집 정했다..."아내 취향 다 맞출 것"

5.

안선영, 캐나다서 이방인 차별에 분노 "은행도 막혀..아시안 면박까지"

스포츠 많이본뉴스
1.

좀비보다 무서운 LG야구 '아무리 때려봐라 우리가 죽나' [수원 현장]

2.

"현장이 원했다" KIA 5억 FA 미스터리…2군 방치→은퇴 수순 밟나

3.

'연봉 1위' 김하성 내보내니 술술 풀리는 탬파베이, 7연승 질주 PS 확률 급상승..대체 유망주 유격수도 쓸만해

4.

'오타니 천적' NL 사이영상 굳혔다, 스킨스 6이닝 8K 무실점 9승...김혜성은 무안타, LAD 3-5 PIT

5.

"폰세 연승? 우리 상대론 이긴 적 없잖아" LG의 선두질주, 염갈량의 이유있는 자신감…신기록은 중요치 않다 [수원포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.