한독의약박물관, 27일 열리는 '김영하 작가와 함께하는 토크콘서트' 참석…

|
한독의약박물관이 오는 27일 김영하 작가와 함께하는 토크콘서트를 개최한다.
이번 행사에서 김영하 작가는 토크콘서트에서 사람들 간의 소통과 공감하는 과정에서 느끼는 이야기의 중요성에 대해 들려줄 예정이다. 이를 통해 참석자들은 이야기와 책이 가진 의미에 관해 다시 생각해 보는 소중한 시간을 가질 수 있다.
한독의약박물관 인스타그램에서는 김영하 작가의 토크콘서트에 대한 기대평 남기기 댓글 이벤트를 진행해 김영하 작가 친필 사인이 담긴 신간 '단 한 번의 삶'을 30명에게 증정한다.
한편 한독의약박물관은 한독 창립 10주년을 기념해 1964년에 설립된 우리나라 최초의 기업박물관이자 전문박물관이다. 보물 6점과 충청북도지정문화유산 2점, 국가등록문화유산 1점, 국가중요과학기술자료 2점을 포함한 세계 각국의 의약유물을 관람할 수 있으며, 이와 연계한 다양한 체험 프로그램에 참여할 수 있다. 한독의약박물관 바로 옆에는 '흥미진진한 팩토리 투어센터'가 위치하고 있어 토크콘서트 참석과 함께 다양한 볼거리를 함께 즐길 수 있다.
김소형기자 compact@sportschosun.com