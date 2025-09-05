스포츠조선

티웨이항공-에어프레미아, 인터라인 협약 체결…노선 연계 판매 확대

기사입력 2025-09-05 17:14


티웨이항공은 최근 인천국제공항공사가 주최한 '인천공항 인터라인 파트너십 데이 2025' 행사에 참가해 에어프레미아와 인터라인 협약을 체결했다고 5일 밝혔다

티웨이항공에 따르면 협약은 지난 3일 진행됐다. 양사는 인터라인을 통해 티웨이항공의 국제선과 에어프레미아의 국제선을 하나의 항공권으로 묶어 판매한다. '인터라인'이란 서로 다른 항공사가 각각 운항하는 노선을 하나의 항공권으로 연계해 판매하는 제휴 방식이다. 고객 입장에서는 환승 시 별도 체크인이나 수하물 수취 절차 없이 간편하게 이동할 수 있고, 항공사는 네트워크 확장과 환승객 유치 효과를 동시에 기대할 수 있다.

티웨이항공은 협약을 통해 미주 시장 네트워크 확대와 장기적 진입 기반을 마련하고, 해외 환승 수요 유치로 인천공항의 허브 경쟁력 강화에 기여한다는 계획이다.

티웨이항공은 앞서 2023년 호주 버진 오스트레일리아와 인터라인 협정을 맺고 호주와 뉴질랜드·피지 노선 환승 수요를 공략해왔다. 독일철도 도이치반(Deutsche Bahn, DB)의 레일&플라이(Rail & Fly) 서비스를 도입해 항공과 철도를 연계, 유럽 노선 승객들이 독일 주요 도시에 보다 편리하게 이동할 수 있도록 하며 글로벌 네트워크 확장을 이어가고 있다.

티웨이항공 관계자는 "에어프레미아와의 인터라인 협약으로 승객들이 인천공항을 경유해 미주 노선을 더욱 편리하게 이용할 수 있게 됐다"며 "주요 항공사와 파트너십을 확대해 글로벌 네트워크를 강화하고 고객 편의성을 높여 나가겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

