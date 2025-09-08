교촌에프앤비, 이주민센터 친구와 '이주배경 청소년' 지원

◇지난 2일 서울시글로벌청소년교육센터에서 열린 전달식에 참석한 강창동 교촌에프앤비 커뮤니케이션부문장(왼쪽), 윤영환)이주민센터 친구 대표.
교촌에프앤비가 이주배경 청소년을 지원하기 위해 사단법인 이주민센터 친구에 1600만 원을 전달했다고 8일 밝혔다. 교촌에프엔비는 교촌치킨을 운영하는 가맹본사다. 지원금은 지난 2일 서울시 영등포구 문래동에 위치한 서울시글로벌청소년교육센터에서 전달했다.
교촌에프앤비는 이주민센터 친구 지원은 이주배경 인구 증가에 따라 작년부터 다인종 국가로 진입한 국내 사회 변화에 맞춰 관련 청소년 지원을 위해 이뤄졌다. 9월부터 이들의 국내 사회 적응을 응원하기 위해 전국 20개 기관 1000명 대상의 치킨 나눔, 이주배경 청소년과 성인학습자 80명을 '교촌에프앤비 본사'와 '교촌필방'으로 초청한 기업 탐방 프로그램이 진행 될 예정이다.
교촌에프앤비 관계자는 "이번 지원을 통해 이주배경 청소년도 우리사회의 미래세대 구성원으로서 안정적으로 자리잡을 수 있는 발판을 마련하고, 다양한 지원을 이어 나가겠다"고 말했다.