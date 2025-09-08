"슬관절 전치환술·척추고정술 환자 수술 전후 철 결핍 관리 필요"…JW중…

스포츠조선

"슬관절 전치환술·척추고정술 환자 수술 전후 철 결핍 관리 필요"…JW중외제약, 고용량 철분주사제 '페린젝트' 심포지엄 성료

JW중외제약이 고용량 철분주사제 '페린젝트(성분명 페릭 카르복시말토즈)'의 약효를 공유하는 'SAVE 심포지엄'을 개최했다.

하루 최대 1000㎎의 철분을 최소 15분 만에 보충할 수 있는 고용량 철분주사제 페린젝트는 철 결핍 또는 철 결핍성 빈혈 위험이 높은 여성이나 만성 출혈 환자뿐만 아니라 다양한 수술과 항암치료 등으로 발생하는 철 결핍성 빈혈 등의 치료에 활용된다.

지난달 30일부터 이틀간 인천 중구 소재 네스트호텔에서 열린 이번 심포지엄에는 척추·슬관절 분야 정형외과, 신경외과 전문의를 비롯한 의료진이 참석했다.

첫날인 30일에는 국민건강보험 일산병원 정형외과 박상훈 교수가 '슬관절 전치환술(Total Knee Arthroplasty, TKA) 환자의 치료결과 최적화를 위한 철 결핍 관리'를 주제로 강연했다. 박 교수는 "슬관절 전치환술은 출혈이 많은 수술 중 하나로 수혈로 빈혈과 철 결핍을 치료하는 경우가 많다"며 "그러나 수혈은 여러 부정적 예후와도 연관이 있어 신중하게 접근해야 한다"고 말했다. 이어 "수술 전후 철 결핍과 빈혈은 체계적으로 진단·관리하는 것이 중요하다"라며 "페린젝트는 수술 전후 철 결핍 치료에서 유의한 효과를 입증한 근거가 축적돼 있으며 수혈률을 유의하게 낮춘 연구 결과도 보고돼 있다"고 강조했다.

조재호 올바른서울병원 원장은 '수술 전후 환자의 철 관리와 수혈 적정성 평가' 주제 강연에서 "현재 진행 중인 3차 수혈 적정성 평가에는 출혈량이 많은 슬관절 치환술과 척추고정술이 포함돼 있다"며 "아직까지도 불필요한 수혈이 시행되는 경우가 있어 적정 수혈과 정확한 철 결핍 진단·관리가 중요하다"고 말했다.

이틀째에는 박종훈 고대안암병원 정형외과 교수가 환자 혈액 관리(PBM) 개념 패러다임 변화를 주제로 강연하며 시대정신이 반영된 치료의 중요성을 강조했다. 박 교수는 "수술 전 빈혈 교정의 목표는 수술 수 수혈을 피하기 위한 전략"이라며 "실제 임상에서도 페린젝트 투여 후 수술 환자의 헤모글로빈(Hb) 수치가 개선됐다"고 말했다.

한편 JW중외제약은 출혈 위험이 큰 수술 분야의 철 결핍 관리 표준화를 위해 마케팅 활동을 강화할 계획이다.

JW중외제약 관계자는 "환자 혈액 관리는 안전과 치료 효율성을 높이는 글로벌 표준으로 자리잡고 있다"며 "페린젝트가 단기간에 철을 보충할 수 있는 치료 옵션을 제공하는 만큼 마케팅 활동을 확대할 계획"이라고 말했다.
