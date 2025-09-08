스포츠조선

치과 비용 아끼려 '셀프 틀니' 제작, 치아 모두 뽑아야…

기사입력 2025-09-08 10:00


치과 비용 아끼려 '셀프 틀니' 제작, 치아 모두 뽑아야…
사진출처=웨이보

[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 노인이 값비싼 치과 시술 비용을 아끼기 위해 '셀프 틀니'를 제작, 사용했다가 치아를 모두 잃을 위기에 처했다.

중국 매체들에 따르면 톈진에서 치과를 운영하는 류 모 원장은 최근 자신의 웨이보 계정을 통해 충격적인 사례를 공개했다.

그는 "한 고령 환자가 상·하악 치아 전체에 갈색의 단단한 물질이 덕지덕지 붙은 상태로 내원했다"며 "식사에 불편을 겪던 환자가 틀니를 해보려 했지만, 치과 비용이 부담돼 온라인에서 5위안(약 1000원)에 재료를 사서 직접 제작했다고 한다"고 밝혔다.

노인은 온라인에서 구입한 특수 레진으로 틀니를 만들어 부착했는데 레진이 치아와 치은(잇몸)에 넓게 달라붙게 됐다. 레진이 모든 치아를 덮어 하나의 덩어리가 된 것이다.

검진을 한 류 원장은 "우리가 할 수 있는 일은 아무것도 없었다"며 "치아를 모두 발치해야 하는 상황"이라고 설명했다.

그러면서 "치아 문제는 반드시 전문가의 진료와 시술을 받아야 한다"고 경고했다.

온라인 커뮤니티에서는 노인이 자외선 경화 과정을 거치지 않아 수지가 천천히 굳어 불편한 형태로 치아를 감싸 버린 것으로 추정된다는 의견이 제기됐다.

네티즌들 사이에서는 치과 시술 비용이 높다는 지적과 함께 "치과 진료는 전문가에게 맡겨야 한다"는 공감대가 확산하고 있다.

전문가들은 비용 절감을 이유로 검증되지 않은 재료와 자가 시술을 시도할 경우, 치아 상실과 감염 등 더 큰 의료비 지출과 돌이킬 수 없는 손상을 초래할 수 있다고 강조한다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故안재환, 결혼 1년만 사망..정선희 "충격으로 사경 헤매" 먹먹한 17주기

2.

'손태영♥' 권상우인 줄..子 우월한 피지컬 '시선 강탈'

3.

박기영, 이혼 2번 싱글맘 심경 고백 "결혼 계약서 필요해, 또 사랑하고파"[SC리뷰]

4.

유명 스포츠아나운서 "의사 예비신랑은 강남 유흥업소VIP" 확인에 '허탈'(탐비)

5.

“혼외자 알고 충격” 김병만 전처, 졸도할 만큼 분했던 이유

연예 많이본뉴스
1.

故안재환, 결혼 1년만 사망..정선희 "충격으로 사경 헤매" 먹먹한 17주기

2.

'손태영♥' 권상우인 줄..子 우월한 피지컬 '시선 강탈'

3.

박기영, 이혼 2번 싱글맘 심경 고백 "결혼 계약서 필요해, 또 사랑하고파"[SC리뷰]

4.

유명 스포츠아나운서 "의사 예비신랑은 강남 유흥업소VIP" 확인에 '허탈'(탐비)

5.

“혼외자 알고 충격” 김병만 전처, 졸도할 만큼 분했던 이유

스포츠 많이본뉴스
1.

영국 현지도 초집중! 손흥민-포체티노의 '뜨거운 포옹'→이런 주장 또 없습니다…"로메로가 SON 영향력 충분히 대체할 수 있어"

2.

'전체 1순위 키움행 유력' 188cm 장신이 155km 던지는데, 빠르지 않았다고? 대체 왜

3.

17경기 남겨놓고 9월 7일 우승 확정이라니, 마무리 '레전드' 후지카와 감독 "선수들이 강했다", 한신 90년 역사에서 첫 초보 감독 정상[민창기의 일본야구]

4.

'살았으면 동점이었다' KIA에 비수 꽂은 윤도현 낫아웃 번복...그래서 '넥스트 플레이'가 중요하다

5.

'이숭용 재계약 효과인가' 1위팀 1승9패 '천적' 이기고 5연승, 3위 굳히기. "오늘도 도장깨기 성공"[잠실 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.