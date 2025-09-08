치과 비용 아끼려 '셀프 틀니' 제작, 치아 모두 뽑아야…

|
[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 노인이 값비싼 치과 시술 비용을 아끼기 위해 '셀프 틀니'를 제작, 사용했다가 치아를 모두 잃을 위기에 처했다.
노인은 온라인에서 구입한 특수 레진으로 틀니를 만들어 부착했는데 레진이 치아와 치은(잇몸)에 넓게 달라붙게 됐다. 레진이 모든 치아를 덮어 하나의 덩어리가 된 것이다.
검진을 한 류 원장은 "우리가 할 수 있는 일은 아무것도 없었다"며 "치아를 모두 발치해야 하는 상황"이라고 설명했다.
온라인 커뮤니티에서는 노인이 자외선 경화 과정을 거치지 않아 수지가 천천히 굳어 불편한 형태로 치아를 감싸 버린 것으로 추정된다는 의견이 제기됐다.
네티즌들 사이에서는 치과 시술 비용이 높다는 지적과 함께 "치과 진료는 전문가에게 맡겨야 한다"는 공감대가 확산하고 있다.
전문가들은 비용 절감을 이유로 검증되지 않은 재료와 자가 시술을 시도할 경우, 치아 상실과 감염 등 더 큰 의료비 지출과 돌이킬 수 없는 손상을 초래할 수 있다고 강조한다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com