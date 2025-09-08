이디야커피, 2025 BNK금융 박신자컵 공식 스폰서십 참여

김세형 기자
기사입력 2025-09-08 10:08
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
故안재환, 결혼 1년만 사망..정선희 "충격으로 사경 헤매" 먹먹한 17주기
'손태영♥' 권상우인 줄..子 우월한 피지컬 '시선 강탈'
박기영, 이혼 2번 싱글맘 심경 고백 "결혼 계약서 필요해, 또 사랑하고파"[SC리뷰]
유명 스포츠아나운서 "의사 예비신랑은 강남 유흥업소VIP" 확인에 '허탈'(탐비)
“혼외자 알고 충격” 김병만 전처, 졸도할 만큼 분했던 이유
영국 현지도 초집중! 손흥민-포체티노의 '뜨거운 포옹'→이런 주장 또 없습니다…"로메로가 SON 영향력 충분히 대체할 수 있어"
'전체 1순위 키움행 유력' 188cm 장신이 155km 던지는데, 빠르지 않았다고? 대체 왜
17경기 남겨놓고 9월 7일 우승 확정이라니, 마무리 '레전드' 후지카와 감독 "선수들이 강했다", 한신 90년 역사에서 첫 초보 감독 정상[민창기의 일본야구]
'살았으면 동점이었다' KIA에 비수 꽂은 윤도현 낫아웃 번복...그래서 '넥스트 플레이'가 중요하다
'이숭용 재계약 효과인가' 1위팀 1승9패 '천적' 이기고 5연승, 3위 굳히기. "오늘도 도장깨기 성공"[잠실 코멘트]