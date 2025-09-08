스포츠조선

임신부 필수 예방접종과 막을 수 있는 질환은?

기사입력 2025-09-08 10:41


임신부 필수 예방접종과 막을 수 있는 질환은?
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 임신부 예방접종은 중요하다. 선청성 질환도 막을 수 있다. 예방접종을 소홀히 할 경우 산모는 물론 태아와 신생아 건강까지 위협받을 수 있다.

인제대학교 일산백병원 산부인과 한정열 교수는 최근 발표한 예방접종 가이드에서 "임신부 예방접종은 산모와 아기 모두를 지킬 수 있는 가장 확실한 방법"이라고 강조했다.

한정열 교수는 임신 중에는 면역력이 약해져 감염병에 취약해지며, 풍진·수두·거대세포바이러스(CMV)·헤르페스 등은 태아에게 청각 손실, 발달 지연, 기형 등 심각한 문제를 일으킬 수 있다고 말한다.

특히 독감에 감염된 임신부는 고열 및 호흡곤란과 폐렴 같은 합병증 위험이 높고, 태아는 조산이나 신경 발달 이상에 노출된다.

◇임신부가 반드시 맞아야 할 예방접종

전문가들이 임신부에게 반드시 권고하는 백신은 독감, Tdap(파상풍·디프테리아·백일해), 코로나19 백신이다. 독감 백신은 임신 주수와 관계없이 접종할 수 있다. 산모의 합병증을 예방할 뿐 아니라 태아에게 전달된 항체가 생후 6개월 동안 신생아를 보호한다.

백일해(Tdap) 백신은 임신 27~36주 사이, 특히 27~32주에 맞는 것이 효과적이다.

한정열 교수는 "이 시기에 접종하면 태반을 통해 항체가 아기에게 전달돼 백일해 감염을 예방할 수 있다. 따라서 매 임신마다 접종해야 한다"고 설명했다. 코로나19 백신 역시 임신 주수와 관계없이 접종이 가능하며, 산모의 중증 위험을 크게 줄이는 것으로 알려졌다.


이 밖에도 B형·A형 간염, 폐렴구균, 수막구균 백신은 필요 시 접종 가능하다. 반면 MMR(홍역·볼거리·풍진)과 수두 백신 같은 생백신은 임신 중 금기다. 이들 백신은 반드시 임신 최소 1개월 전이나 출산 직후에 접종해야 한다.

◇임신 전 예방접종으로 막을 수 있는 선천성 질환

가임기 여성은 임신을 계획하기 전 반드시 풍진과 수두에 대한 면역 여부를 확인해야 한다. 면역력이 부족한 상태에서 임신 초기 감염이 발생하면 태아에게 돌이킬 수 없는 피해를 남길 수 있기 때문이다.

풍진은 임신 초기에 감염될 경우 선천성풍진증후군(CRS)을 일으킬 수 있다. 이는 청각 손실, 백내장, 선천성 심장기형 등 심각한 합병증을 유발한다. MMR(홍역·볼거리·풍진) 백신을 접종하면 약 97% 풍진 예방이 가능하지만, 생백신이므로 임신 중에는 접종할 수 없으며 반드시 임신 최소 1개월 전에 접종해야 한다.

수두 역시 임신 초기에 감염되면 태아에게 피부 반흔, 팔다리 기형, 중추신경계 이상 등 선천성수두증후군을 유발할 수 있다. 수두 백신도 생백신이기 때문에 임신 전 접종이 필요하며, 접종 후 최소 1개월 동안은 피임을 해야 안전하다.

거대세포바이러스(CMV)는 임신부가 감염되면 태아에게 청각손실, 발달지연, 뇌손상 등을 일으킬 수 있다. 하지만 현재까지 예방 백신은 없어, 철저한 위생 관리가 유일한 예방법이다. 특히 기저귀 교환이나 소변·타액 접촉 시 손 위생을 철저히 지키는 것이 중요하다.

생식기 헤르페스는 가임기 여성에게 흔한 바이러스 감염으로, 산모가 초감염일 경우 태아 전파율이 최대 50%에 달한다. 신생아가 감염되면 뇌염, 폐렴, 간염 등으로 이어져 생명을 위협할 수 있다. 다만, 임신 36주부터 항바이러스제를 투여하면 발병 위험을 줄일 수 있으며, 필요 시 제왕절개를 통해 신생아 감염을 예방할 수 있다.

◇예방접종 안전성과 부작용

임신 사실을 모른 채 임신 초기에 풍진이나 수두와 같은 생백신을 접종했더라도, 선천성풍진증후군 사례가 보고된 바는 있으나 임신중절을 고려할 필요는 없다.

예방접종의 부작용은 대부분 경미하다. 접종 부위 통증, 미열, 피로감 등이 나타날 수 있으나 대개 1~2일 내 사라진다. 한정열 교수는 "아주 드물게 알레르기 반응이 나타날 수 있지만, 감염병으로 인한 합병증 위험과 비교하면 백신의 이득이 훨씬 크다"고 덧붙였다.

한정열 교수는 "임신 전 철저한 예방접종과 감염 관리가 태아의 건강을 지키는 첫걸음"이라며 "가임기 여성은 반드시 면역 상태를 확인해 필요한 예방접종을 사전에 완료하고, 임신부는 의료진과 상담해 맞춤형 접종 계획을 세우는 것이 중요하다"고 강조했다.

임신 중 약물이나 예방접종과 관련한 전문 상담은 '마더세이프센터'에서도 받을 수 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


임신부 필수 예방접종과 막을 수 있는 질환은?
한정열 일산백병원 산부인과 교수(한국마더세이프센터장)가 임신부 상담을 진행하고 있다.

