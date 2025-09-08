'제23차 한독포럼' 11~12일 서울서 개최

|
한국국제교류재단(KF·Korea Foundation)과 사단법인 한독협회가 독일 독한포럼과 공동으로 오는 11~12일 '제23차 한독포럼'을 개최한다.
이번 포럼은 급변하는 국제 정세 속에서 한국과 독일 양국의 전략적 파트너십을 강화하고, AI와 기후변화 등 글로벌 도전 과제에 대한 협력 방안을 모색한다. 포럼은 3개의 기조세션과 3개의 분과세션, 특별세션으로 구성된다.
첫째날은 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 기조세션과 분과세션이 진행된다. 기조세션에서는 ▲ 한독 양국의 협력 방안과 관련된 정치, 경제, 사회 현황 ▲ 지정학적 위기, 글로벌 도전에 대응하는 한독 전략적 파트너십 ▲ 한독 양국 경제 통상 관계와 경제 안보를 다룬다. 특히 트럼프 2기 시대 국제질서 변화 대응, NATO 및 인도태평양 파트너국 다자 안보 협력, 신보호무역주의 대응 방안, 저성장 경제 극복을 위한 성장전략과 새로운 산업정책 방향 등이 핵심 의제로 논의된다.
둘째날 LG사이언스파크에서 'AI 분야 한국 기업 세션'을 주제로 진행되는 특별세션에서는 한국 기업들의 AI 혁신 성과와 독일과의 협력 가능성을 조명한다. LG, KT, 네이버 등 한국의 AI 관련 기업의 주요 인사가 참여해 양국 AI 산업의 현황과 협력 방안을 심도 있게 논의한다.
한편 KF와 한국독일네트워크(ADeKo), 독한포럼이 공동으로 주관하는 '제13차 한독주니어포럼'도 개최된다. 주니어포럼은 만 35세 이하 한독 청년을 대상으로 양국 대화의 외연을 확대하고자 2011년부터 매년 한독포럼과 함께 추진됐다. 이번 주니어포럼에는 한국과 독일 청년이 25명씩 총 50명이 참여한다. 양국 청년들은 ▲노동자 권리 ▲디지털 전환 ▲인구 변화 ▲지정학적 위기 ▲정치적 양극화에 대해 토론하고 결과를 한독포럼에서 발표할 예정이다.
김소형기자 compact@sportschosun.com