"골퍼를 위한 특별한 하루!" 세인트나인, 9월 9일 '세인트나인DAY' 프로모션 진행

최종수정 2025-09-08 12:58

세인트나인 앰배서더 변기수씨, 9월 9일 '세인트나인DAY' 제안

9,999명에게는 전국 골프존마켓에서 사용 가능한 할인쿠폰도 증정


"골퍼를 위한 특별한 하루!" 세인트나인, 9월 9일 '세인트나인DAY'…
넥센의 프리미엄 골프볼 브랜드 '세인트나인'이 9월 9일을 '세인트나인DAY'로 지정하고, 이를 기념해 '특별 할인 프로모션'을 진행한다고 밝혔다.

세인트나인DAY를 지정하게 된 데에는 특별한 사연이 숨어 있다. 세인트나인DAY를 제안한 건 5년 차 세인트나인 앰버서더인 방송인 변기수 씨. 지난해 넥센으로부터 명예사원 자격을 부여받은 변 씨가 직접 브랜드 전략 회의에 참석해 임직원들 대상으로 '세인트나인DAY' 제안 발표를 했다. 얼마전 변골TV 콘텐츠에서 동반자 홀인원에 성공한 세인트나인 N PRO를 많은 사람들이 써봐야 한다며 특별 할인 프로모션까지 성사시켰다.

9개의 독특한 멘탈 메이트로 돌풍을 일으킨 세인트나인인 만큼 '숫자 9'의 상징적 의미를 담아 지속적인 물가 상승과 경기 침체 속에서도 변함없이 세인트나인을 찾아준 고객 성원에 보답하고자 마련됐다. 자세한 내용은 9월 9일 9시 공개되는 유튜브 채널 '변기수 골프TV'를 통해 확인할 수 있다.

세인트나인DAY 지정과 함께 특별 할인 소식도 전해졌다. 세인트나인은 9월 9일 오전 9시부터 선착순 99명에게 세인트나인 신제품 3피스 우레탄 커버 골프볼 N PRO를 단돈 9,900원에 판매하는 초특가 행사와 선착순 9,999명에게 전국 110여 개 골프존 마켓 매장에서 사용할 수 있는 1만원 할인 쿠폰을 지급하는 이벤트를 진행한다. 이 중 구매 고객 대상 99명에게는 추첨을 통해 푸짐한 경품도 제공된다.

세인트나인은 앞으로 매년 9월 9일을 '세인트나인DAY'로 지정하고 고객감사 특별 이벤트를 마련한다는 계획이다.

세인트나인 관계자는 "골퍼들의 멘탈 메이트로서 세인트나인이 지향하는 가치를 함께 나누기 위해 '세인트나인DAY'를 지정했다"며 "모든 골퍼가 Single Handicap Play로 골프의 맛과 멋을 즐길 수 있도록 명예사원 변기수씨와 함께 특별한 행사를 준비했으니 많은 관심과 참여 부탁드린다"고 전했다. 자세한 내용은 세인트나인 네이버 스토어와 홈페이지를 참고하면 된다.

