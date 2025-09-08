"출생아 수 줄었는데 언어치료 수요 늘어…센터 이용 금액 23.6% ↑"

|
출생아 수 감소가 사회적 문제인 가운데, 어린 자녀의 성장·발달에 대한 부모들의 관심은 늘어난 것으로 나타났다.
실제 신한카드 가맹점 기준으로 2025년 상반기 언어발달 치료센터 수는 2022년 상반기와 비교해 26.2% 늘어난 것으로 나타났다. 이 기간 동안 치료센터 이용 건수는 12.9%, 이용 금액은 23.6%가 늘어났는데 같은 기간 출생아 수가 감소한 걸 감안하면 증가폭이 큰 것으로 해석된다.
또한, 아이들의 타고난 기질을 파악하는 '기질검사'에 대한 관심 증가와 함께 아이의 관심사와 성향에 맞춰 선생님을 1:1 매칭해주는 '돌봄' 플랫폼 이용도 늘어났다. 째깍악어, 자란다 등 '돌봄' 매칭 플랫폼 이용 고객은 2년 전보다 58.6% 급증했으며, 주 이용고객은 30대(48.3%)와 40대(44.5%)인 것으로 나타났다. 이제 막 육아를 시작한 부모들에게 '돌봄'과 함께 다양한 교육을 제공하는 '돌봄' 매칭 플랫폼이 새로운 교육 선택지로서 부상하는 모습이다.
신한카드 빅데이터연구소는 "최신 양육 트렌드 분석을 통해 저출산 시대를 맞아 소중한 자녀를 위한 부모 세대의 고민과 달라진 교육 환경을 확인할 수 있었다"고 전했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com