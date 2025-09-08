스포츠조선

"출생아 수 줄었는데 언어치료 수요 늘어…센터 이용 금액 23.6% ↑"

기사입력 2025-09-08 17:02


"출생아 수 줄었는데 언어치료 수요 늘어…센터 이용 금액 23.6% ↑"
이미지=신한카드

출생아 수 감소가 사회적 문제인 가운데, 어린 자녀의 성장·발달에 대한 부모들의 관심은 늘어난 것으로 나타났다.

신한카드 빅데이터연구소에 따르면, SNS를 통해 최근 2년간 13세 이하 자녀에 대한 발달검사 관련 키워드를 분석한 결과, '지능검사'가 18.4% 비율로 가장 많이 언급된 것으로 나타났다. '기질검사'가 16.4%로 그 뒤를 이었고, '언어검사'도 10.0% 비율로 많이 언급됐다. 여러 채널을 통해 육아ㆍ교육 전문가들의 콘텐츠들을 쉽게 접하면서 자녀의 성장, 발달에 대한 관심도가 높아지고, 아이의 타고난 기질과 성향에 맞춘 양육을 위해 다양한 발달검사가 이루어지는 것으로 풀이된다.

연령별로는 성장과 건강 관련 키워드가 다르게 나타났는데, 7세 이하 연령에서는 '감기', '열'과 같은 건강 관련 키워드를 제외하면 '언어치료'에 대한 언급이 많았다. 코로나 시기에 태어나 사회적 거리두기 등으로 인해 사람들과 대면할 기회가 줄어들고, 언어 발달이 지연되는 사례가 늘어나면서 '언어치료'에 대한 관심이 높아진 것으로 보여진다.

실제 신한카드 가맹점 기준으로 2025년 상반기 언어발달 치료센터 수는 2022년 상반기와 비교해 26.2% 늘어난 것으로 나타났다. 이 기간 동안 치료센터 이용 건수는 12.9%, 이용 금액은 23.6%가 늘어났는데 같은 기간 출생아 수가 감소한 걸 감안하면 증가폭이 큰 것으로 해석된다.

또한, 아이들의 타고난 기질을 파악하는 '기질검사'에 대한 관심 증가와 함께 아이의 관심사와 성향에 맞춰 선생님을 1:1 매칭해주는 '돌봄' 플랫폼 이용도 늘어났다. 째깍악어, 자란다 등 '돌봄' 매칭 플랫폼 이용 고객은 2년 전보다 58.6% 급증했으며, 주 이용고객은 30대(48.3%)와 40대(44.5%)인 것으로 나타났다. 이제 막 육아를 시작한 부모들에게 '돌봄'과 함께 다양한 교육을 제공하는 '돌봄' 매칭 플랫폼이 새로운 교육 선택지로서 부상하는 모습이다.

한편 성장기 신체 발달을 위해 다양한 체육 학원을 이용하는 경향도 뚜렷했다. 줄넘기, 축구, 농구 학원의 가맹점 수는 2년전과 비교해 각각 32.7%, 32.8%, 14.4% 증가했고, 이용 건수 역시 줄넘기 42.5%, 축구 40.0%, 농구 26.2%가 늘어나는 등 가맹점 수와 이용 모두 크게 증가한 것으로 나타났다. 체육 활동을 통한 신체 발달은 물론 또래 친구와의 교류의 장으로 체육 학원을 애용하는 부모가 늘어난 것으로 풀이된다.

신한카드 빅데이터연구소는 "최신 양육 트렌드 분석을 통해 저출산 시대를 맞아 소중한 자녀를 위한 부모 세대의 고민과 달라진 교육 환경을 확인할 수 있었다"고 전했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

성범죄자 정준영, 女얼짱들 교제 폭로에 소환 “너도? 나도 사귀었다”

2.

옥주현, 심경 고백 "핑클 삭제하고 싶었다...결혼 쉽게 생각 못 해" ('4인용식탁')

3.

[종합]"심장 찌릿"…국과수, 故 대도서관 부검 1차 소견 전달

4.

송가인, 조카에 "평생 후원해줄게!" 통큰 약속..올케 "정말 든든한 내 편"

5.

"불쌍하게 죽은 내새끼"…故오요안나 모친, MBC 앞서 단식 농성[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

성범죄자 정준영, 女얼짱들 교제 폭로에 소환 “너도? 나도 사귀었다”

2.

옥주현, 심경 고백 "핑클 삭제하고 싶었다...결혼 쉽게 생각 못 해" ('4인용식탁')

3.

[종합]"심장 찌릿"…국과수, 故 대도서관 부검 1차 소견 전달

4.

송가인, 조카에 "평생 후원해줄게!" 통큰 약속..올케 "정말 든든한 내 편"

5.

"불쌍하게 죽은 내새끼"…故오요안나 모친, MBC 앞서 단식 농성[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"누가 때렸어" '날벼락' 홀란, 버스에 부딪혀 3바늘 꿰매 '충격'…"외데고르에 얻어 맞았어" 아픔에도 미소 작렬

2.

'고생 끝에 콜업성공' 피츠버그 배지환 115일 만의 MLB 복귀전, 1볼넷 1득점

3.

"마이너 압도할 재능인데…ML 콜업? 성과 내야한다" 사령탑의 뼈있는 한 마디, 155㎞은 부족하다

4.

쉴만큼 쉬었다! 벼랑끝 롯데 숨통 겨눈 '사제대결'의 칼날…아껴놨던 '4전4승' 14승 투수. 9일만에 저격 나선다 [SC포커스]

5.

"토미존 수술 받으면 구위가 떨어지지 않나요?" 볼티모어 감독, '오타니 미스터리'에 의문 제기...100마일 펑펑

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.