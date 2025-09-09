스포츠조선

검은 물이 '콸콸'…대학 수돗물 오염 2천명 집단 식중독

기사입력 2025-09-09 14:37


검은 물이 '콸콸'…대학 수돗물 오염 2천명 집단 식중독
사진출처=에포크타임스

[스포츠조선 장종호 기자] 중국 대학교서 수돗물 오염으로 2000명 이상이 집단 식중독에 걸리는 일이 발생해 당국이 조사에 나섰다.

중국 관련 매체 에포크타임스에 따르면 중국 선양사범대학교에서 수돗물 오염 사고가 발생했다.

이로 인해 2000명 이상의 학생들이 구토와 설사, 발열 등의 증상을 호소하며 병원에 이송되는 사태가 발생했다.

수돗물 오염이 목격된 것은 지난달 31일부터이며, 다수의 학생들은 학교의 수돗물 공급 시스템을 원인으로 지목하고 있다.

하지만 학교 측은 공식 SNS 계정의 댓글 기능을 차단하고, 문제를 제기한 학생들에게 압박을 가했다는 의혹까지 제기되며 논란이 확산되고 있다고 에포크타임스는 지적했다.

선양시 질병통제예방센터는 7일 공식 발표를 통해 "현재까지 총 2087명이 위·장염 증상을 보고했으며, 이 중 1817명은 회복되었고 270명은 경미한 증상을 보이고 있다"고 밝혔다. 이어 "종합적인 분석 결과, 발병의 정점은 지났으며 신규 환자 수는 감소 추세를 보이고 있다"고 덧붙였다.

당국은 역학 조사와 현장 수질 검사를 통해 감염의 원인을 추적한 결과, 학교 기숙사 내 '사설 우물 저장소'가 노로바이러스에 오염된 것이 원인이라고 발표했다. 해당 우물은 현재 폐쇄되었으며, 여러 차례 소독 작업이 진행됐다.

그러나 일부 학생들은 학교 측이 책임을 회피하기 위해 노로바이러스를 핑계로 삼고 있다고 주장하고 있다.


에포크타임스 보도에 따르면 학생들이 촬영한 것으로 추정되는 영상에는 검은 기름 같은 물이 수도꼭지에서 흘러나오는 장면이 포함됐다.

한 학생은 "기숙사 수도꼭지에 수건을 감아뒀는데, 며칠 후 확인해 보니 갈색 물질이 묻어 있었다"며 "심지어 샤워만 해도 아픈 사람이 생겼다"고 주장했다. 이어 "노로바이러스라고 말하는 건 책임을 회피하기 위한 것"이라고 비판했다. 수돗물 공급 시스템이 근본적인 문제라는 것이다.

현재 대학가에서는 수질 안전과 공공기관의 책임 있는 대응을 요구하는 목소리가 점점 커지고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'216cm' 최홍만, 핑크빛 고백 "탁재훈 덕에 168cm 이상형女과 썸 타는 중"

2.

홍혜걸, ♥여에스더 연락 두절 긴급 상황 “무쾌감 우울증 때문에..”

3.

이국주, 심경 고백 "악플도 살..결국 자신에게 되돌아온다"

4.

'마약은퇴' 박유천 다큐 나온다…'끝나지 않는 이야기' 파장 예고[SC이슈]

5.

낸시랭, 금수저였다 "사업해 돈 쓸어담은 母, 날 압구정 키즈로 키워"

연예 많이본뉴스
1.

'216cm' 최홍만, 핑크빛 고백 "탁재훈 덕에 168cm 이상형女과 썸 타는 중"

2.

홍혜걸, ♥여에스더 연락 두절 긴급 상황 “무쾌감 우울증 때문에..”

3.

이국주, 심경 고백 "악플도 살..결국 자신에게 되돌아온다"

4.

'마약은퇴' 박유천 다큐 나온다…'끝나지 않는 이야기' 파장 예고[SC이슈]

5.

낸시랭, 금수저였다 "사업해 돈 쓸어담은 母, 날 압구정 키즈로 키워"

스포츠 많이본뉴스
1.

'키움·NC 13명 폭풍 지명' 조상우·손아섭·김성욱의 유산 누가 될까…2026년 신인드래프트 개최

2.

[속보]이정후 시즌 8호 홈런 작렬! 첫 타석에서 우월 투런포, 오라클파크 벽돌펜스 낙하

3.

"고치기 어렵다. 구위로 정면돌파" 10명중 9명이 훔친다, 5강 길목에서 네일 만난 가라비토의 치명적 약점, 무엇이 문제일까

4.

"삐빅, 패배입니다" 美 AI가 예측한 홍명보호 멕시코전 결과, 그렇다면 점수는…베팅업체는 '고배당 픽'

5.

절박한 KIA, '네일 해줘' 덜 쉬면 더 잘해! 4일 휴식 → 5일 휴식 → 다시 4일 휴식. 풀악셀 간다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.