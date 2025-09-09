"전 세계 당뇨병 환자 절반, 환자인 줄 모른다"…조용한 팬데믹 우려

|
[스포츠조선 장종호 기자] 전 세계 당뇨병 환자 중 절반 가까이는 자신이 당뇨병을 앓고 있다는 사실조차 인지하지 못하고 있다는 충격적인 연구 결과가 발표됐다.
당뇨병은 혈당 수치가 비정상적으로 높아지는 만성 질환으로, 제1형은 주로 소아·청소년기에 발병하며, 제2형은 청소년기 이후 또는 성인기에 발생한다. 제2형 당뇨병은 잘못된 식습관, 운동 부족, 비만 등으로 인한 인슐린 저항성이 주요 원인으로 꼽힌다.
치료하지 않을 경우, 당뇨병은 심근경색, 뇌졸중, 신장 질환, 시력 저하, 신경 손상 등 심각한 합병증을 유발할 수 있다.
또한 연구 결과에 따르면 특히 젊은 성인층에서 미진단 비율이 높게 나타났는데, 이들은 장기적인 합병증 위험이 더 크다는 점에서 우려가 크다.
지역별로는 중앙 사하라 이남 아프리카에서 진단율이 가장 낮아, 당뇨병 환자의 20% 미만만이 자신의 질병을 인지하고 있는 것으로 나타났다. 반면, 북미 고소득 국가에서는 진단율이 가장 높았다.
진단을 받은 환자 중 91%는 약물 치료를 받고 있었지만, 이들 중 혈당을 적절히 관리하고 있는 비율은 42%에 불과했다.
이번 연구는 당뇨병에 대한 인식 개선과 조기 진단의 중요성을 다시금 강조하며, 특히 젊은 층과 저소득 국가에서의 보건 시스템 강화가 시급하다는 점을 시사하고 있다. 아울러 당뇨병은 단순한 생활 습관병이 아닌, 전 세계적으로 대응이 필요한 심각한 공중보건 문제로 떠오르고 있다.
