"알레르기 유발 성분 검출됐는데 해당 성분 표시 없어…'호랑이 크림' 등…

태국 등 동남아시아 현지에서 경험한 호랑이 크림(tiger balm), 야돔(Yadom) 등 허브 오일 제품을 국내에서도 사용하려는 소비자가 증가하고 있다.
허브에서 추출한 오일을 사용한 화장품, 방향제 등에는 리날룰, 리모넨과 같은 식물에서 유래하는 알레르기 유발 성분이 함유될 수 있으며 정해진 함량을 넘을 경우 관련 규정에 따라 제품 또는 포장에 해당 성분을 표시해야 한다.
조사 대상 15개 제품의 리날룰, 리모넨의 함량을 조사한 결과 피부에 바르는 11개 제품 중 리모넨은 모든 제품에서 0.02~2.88%, 리날룰은 9개 제품에서 0.01~0.62% 검출됐다. 코로 향을 맡는 4개 제품에서는 리날룰과 리모넨이 0.01∼0.74% 검출됐다. 그러나 15개 제품 모두 해당 성분을 표시하지 않았다.
아울러 고농도 멘톨 함유 제품은 영유아 사용 시 주의가 필요하지만, 이같은 주의사항도 표시되지 않았다.
멘톨은 주로 청량감과 시원함을 느끼게 하는 성분으로 식품과 화장품에 제한 없이 사용할 수 있다. 그러나 유럽연합(EU)은 멘톨이 2세 미만 영유아에 무호흡, 경련 등 부작용을 유발할 수 있어 주성분이 멘톨인 페퍼민트 오일을 사용하지 않도록 규정하고 있다.
이번에 조사 대상 15개 제품의 멘톨 함량을 조사한 결과, 10.0%~84.8% 수준으로 나타나 고농도의 제품은 영유아에게 사용하지 않도록 주의가 필요하다.
소비자원은 이번 조사 결과를 바탕으로 사업자들에게 알레르기 유발 성분 및 영유아 사용에 대한 주의사항을 표시하고 의약품 오인 광고를 개선하도록 권고해 수용하겠다는 회신을 받았다고 밝혔다. 관련 부처에는 허브 오일 제품류의 관리 방안 마련을 요청할 계획이다.
아울러 소비자에게는 해외여행에서뿐만 아니라 국내에서 허브 오일 제품을 구매할 때 ▲ 알레르기 성분 및 효능ㆍ효과와 관련된 표시·광고를 꼼꼼하게 확인하고, ▲ 고농도의 멘톨을 함유한 제품은 영유아에게 사용하지 말 것을 당부했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com