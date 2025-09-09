한림대성심병원, 위암 수술 권위자 김병식·김희성 교수 초빙…최소침습 치료…

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교성심병원(병원장 김형수)은 중증질환 진료역량 강화를 위해 초빙한 국내 위암 수술 분야 권위자 김병식·김희성 교수가 이달부터 본격적인 진료를 시작했다고 밝혔다.
김희성 교수는 서울아산병원에서 20여 년간 위암 및 비만 수술 분야에서 활발한 임상과 연구 활동을 펼쳐온 복강경·로봇수술 전문가다. 함께 오랜 기간 한 팀으로 활동해온 두 교수는, 앞으로 한림대성심병원에서 '듀얼 진료 시스템'을 통해 환자 진료에 시너지 효과를 낼 전망이다.
듀얼 진료 시스템은 외래 진료부터 수술, 수술 후 관리까지 2명의 위장관외과 전문의가 전 과정에 함께 참여하는 통합 진료 체계다. 환자는 두 전문가의 협진을 통해 더욱 정밀하고 최적화된 치료를 받을 수 있다. 내시경 검사도 위장관외과 교수가 직접 시행하며, 진료·검사·진단·수술까지의 전 과정을 평균 3주 이내에 완료하는 '원스톱 진료 체계'도 구축했다.
아울러 온라인 커뮤니티와 환자 케어 핫라인 시스템인 '콜폰(Call Phone)' 제도를 운영해 환자 중심의 진료 소통 체계를 강화했다. 환자와 보호자가 언제든지 담당 교수와 직접 소통할 수 있어 진료의 연속성과 만족도를 높였다.
김형수 한림대성심병원장은 "위암 수술 분야의 권위자이자 오랜 기간 호흡을 맞춰온 두 교수를 모시게 되어 뜻깊다"며 "듀얼 진료 시스템과 첨단 로봇수술을 기반으로 위암 환자 개개인에게 최적화된 치료를 제공해 국내를 넘어 세계 최고 수준의 의료 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|