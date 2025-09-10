"뇌 속 별세포가 양극성 장애 에너지 대사 조절 핵심"…KAIST, 맞춤…

|
기분이 상승한 상태인 조증과 기분이 저조한 상태인 울증이 번갈아 나타나 '양극성 장애'로 불리는 조울증은 전 세계 인구의 약 1∼2%가 앓고 있다. 극단 선택의 위험성이 일반인보다 10∼30배 높은 것으로 알려져 있을 정도로 충동적이거나 예측 불가능한 행동 변화를 보일 수 있으므로, 적절한 진단과 치료가 필수적이다.
연구팀은 기존 신경세포 중심 연구에서 벗어나 뇌에서 가장 많은 수를 차지하는 별 모양의 비신경세포인 별세포에 주목했다. 별세포는 뇌 신경세포를 돕고 환경을 유지하는 '조력자' 역할을 한다. 연구팀이 환자의 세포에서 제작한 줄기세포를 별세포로 분화시킨 뒤 관찰한 결과, 리튬에 대한 반응 여부에 따라 세포의 에너지 대사 방식이 크게 달라지는 것을 확인했다.
리튬에 반응하는 환자의 별세포는 리튬 처리 시 지질 방울이 줄었지만, 무반응 환자에게서는 개선 효과가 없었다. 또한 리튬 반응이 없는 환자에게서는 별세포 안에 지질 방울이 과도하게 쌓이고 미토콘드리아의 기능이 떨어진 모습이 관찰됐다. 또 포도당 분해 과정이 과도하게 활성화되고, 젖산이 지나치게 많이 분비되는 등 뚜렷한 대사 이상이 나타났다.
