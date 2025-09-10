스포츠조선

매년 9월 9일은 '장기기증의 날'…한국다케다제약, 기증인 유가족 위한 심리 치유 지원 활동 진행

'2025 장기기증의 날'을 맞아 한국다케다제약이 (재)사랑의장기기증운동본부와 함께 장기기증인 유가족을 위한 심리 치유 지원 활동을 진행했다.

보건복지부 국립장기조직혈액관리원이 발표한 '2024년도 장기 등 기증 및 이식 통계 연보'에 따르면 2024년 장기기증자는 총 3,931명으로 전년 대비 11.3% 감소했다. 이 중 뇌사 기증은 397명으로 17.8% 줄었으며, 장기 이식 대기자는 4만5,595명에 달했다. 환자들의 평균 대기시간은 4년 이상으로, 이는 수요와 공급의 불균형이 심화되고 있음을 보여준다. 특히 2024년 우리나라의 인구 100만 명당 뇌사 기증자 기증율은 7.75명으로, 스페인(53.93명), 미국(49.7명) 등 주요 국가에 비해 현저히 낮은 수준이다. 이러한 현실은 장기기증 문화 확산과 사회적 지원의 필요성을 더욱 부각시키고 있다.

사랑의장기기증운동본부는 2008년부터 매년 9월 9일을 '장기기증의 날'로 지정해 올바른 기증·이식 문화 확산을 위한 다양한 인식 개선 활동을 이어왔다. 특히 뇌사 장기기증인의 유가족인 '도너패밀리'가 사회적 존중과 위로 속에서 정서적 안정을 찾을 수 있도록 심리 치유와 예우 프로그램을 운영하며, 생명나눔의 가치를 널리 확산하고 있다.

한국다케다제약은 이러한 노력에 동참하기 위해 2023년 장기기증 희망자 수 300만 명 달성을 기원하는 캠페인을 시작으로, 2024년에는 유가족 200가구에 심리 치유 지원 키트와 도움서를 전달하며, 기증인의 뜻을 기리고 유가족과 함께하는 교류의 자리를 마련했다. 올해는 지원 대상을 300가구로 확대해, 기증인의 숭고한 선택을 기리고 유가족의 애도와 치유를 돕는 '기념·치유 프로그램'을 진행했다.

기념·치유 키트에는 기증인의 성함을 각인한 마그네틱 네임 배지와 이식인의 감사의 마음을 담은 편지 책자가 포함된다. 특히 마그네틱 배지는 서울 보라매공원 내 조성된 '뇌사 장기기증인 기념공간' 안내판 후면에 부착할 수 있도록 제작됐으며, 부착 과정은 유가족이 직접 참여하도록 했다. 이를 통해 기증인의 숭고한 선택을 가족 스스로의 방식으로 기리고, 사회적 공간 속에서 오래도록 기억될 수 있도록 했다.

또한, 이번 프로그램은 유가족이 기증인의 기일이나 명절처럼 가족이 모이는 특정일에 겪는 깊은 그리움과 슬픔을 치유하는 데 중점을 두고 있다. 기증인의 이름이 새겨진 배지를 부착하거나 이식인으로부터 감사 편지를 받는 경험은 유가족에게 기증인의 뜻이 사회적으로 존중받고 있다는 사실을 확인하게 해 생명나눔의 가치를 자긍심으로 이어갈 수 있도록 돕는다.

김나경 한국다케다제약 희귀질환사업부 총괄은 "생명나눔의 가치를 실천한 기증인과 그 뜻을 이어가는 유가족의 헌신은 우리 사회가 반드시 존중하고 오래도록 기억해야 할 정신"이라며, "3년 연속 이어온 이번 활동을 통해 유가족이 더 큰 위로와 자긍심을 얻고, 장기기증 문화가 우리 사회 전반에 성숙하게 뿌리내릴 수 있도록 한국다케다제약은 앞으로도 지속적인 노력을 다하겠다"고 말했다.
