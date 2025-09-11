스포츠조선

[경마]짜릿한 박진감! 3만 관중 압도한 코리아컵-코리아스프린트

기사입력 2025-09-12 05:07


[경마]짜릿한 박진감! 3만 관중 압도한 코리아컵-코리아스프린트
◇셀프임프루브먼트. 사진제공=한국마사회

[경마]짜릿한 박진감! 3만 관중 압도한 코리아컵-코리아스프린트
◇딕테이언. 사진제공=한국마사회

7일 렛츠런파크 서울. 3만여 관중의 뜨거운 함성으로 가득 찼다. 한국 경마를 대표하는 OBS 코리아컵(IGⅢ, 1800m, 총상금 16억원)과 코리아스프린트(IGⅢ, 1200m, 총상금 14억원)이 그 무대였다.

올해로 8회차를 맞이한 코리아컵은 일본, 홍콩, 미국 등 경마선진국의 우수 경주마 68두가 예비등록을 통해 출전의사를 밝혔다. 일본 6두와 홍콩 2두가 최종 출전하며 박진감 넘치는 경주를 예고한 바 있다. 한국 9두, 일본 3두, 홍콩 1두 등 총 13두가 출전해 치열한 승부를 펼친 코리아스프린트에서는 홍콩의 '셀프임프루브먼트(단승 16.3배, 연승 4.1배)'가 유력한 우승후보였던 일본의 '치카파(단승 1.3배, 연승 1.0배)'를 막판 추입으로 제압하고 우승을 차지했다. 외국마의 압도적인 실력에 한국은 다소 주춤한 모습을 보여주었으나 '슈퍼피니시'와 김용근 기수가 3위로 들어오며 과천벌을 수성했다.

마사회는 이미 전세계 26개국에 경주 실황을 수출, 연 1200억원의 매출을 내고 있다. 이번엔 최초로 홍콩에 코리아컵과 코리아스프린트 경주를 수출하며 124억원의 매출을 올렸다. 홍콩자키클럽(HKJC)의 샘나티 발매본부장은 "홍콩 내에서는 이번 원정과 홍콩 말의 우승에 대해 비관적 시각도 있었다. 하지만 우수 경주마 원정 장려를 위한 마사회의 다양한 노력과 공정하고 체계적인 대회 운영 등에 깊은 인상을 받았다"며 "홍콩의 경주마가 우승하게 되어 기쁨과 동시에 K-경마의 저력을 실감한 기회였다"고 말했다.

'셀프임프루브먼트'의 조교사 맨프레드 만은 "투지가 있는 말이기 때문에 1~2두를 선두에 두고 그 페이스를 추격하다 따라잡는 것"이라고 전략을 밝혔다. 이 전략이 정확히 들어맞으며 결승선 50m를 남기고 짜릿한 추입에 성공하며 총상금 14억의 절반인 7억원을 손에 쥐었다. 단 1분10초5만에 얻어낸 결과였다. 2위 치카파는 0.1초 뒤진 1분10초6으로 결승선을 통과했다.

코리아컵에서는 이변이 일어났다. 젊고 강한 일본의 경주마 '램제트'와 '두라에레데'가 가장 높은 인기를 모았는데, 이들을 제치고 7세 베테랑인 '딕테이언'이 우승을 차지한 것이다. 순위권 안에는 들 것으로 예상되었지만 우승을 차지할 것이라고 기대하는 이들은 많지 않았던 만큼 '딕테이언'의 우승에 팬들은 희비가 엇갈렸다. 2위는 홍콩의 '챈쳉글로리', 3위는 일본의 '램제트', 4위는 한국대표격인 '스피드영'이 차지했다. 많은 기대를 모았던 한국의 '석세스백파'도 경주 초중반 선전했으나 마지막 직선주로 들어서며 힘이 빠진 듯 뒤로 밀려났다.

각 경주에서 우승한 '셀프임프루브먼트'와 '딕테이언'은 거액의 상금과 함께 올해 11월 미 캘리포니아주 산타아니타 경마장에서 개최될 브리더스 스프린트와 브리더스 더트마일의 출전권도 자동 획득하게 됐다.

세계 경마무대에서 점차 위상을 쌓아가고 있는 코리아컵과 코리아스프린트는 미국 최대 규모 경주마 경매회사인 OBS(Ocala Breeders Sales Company)와 버번위스키의 대명사인 '우드포드 리저브'를 보유한 한국브라운포맨과 스폰서십을 체결하는 등 레저스포츠로서의 위상도 다져나가고 있다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국, '미우새'서 돌연 母 사라진 이유 "극비리에 결혼 준비하느라"

2.

김종국, ♥아내 정체 직접 공개했다 "38살·LA출신 사업가? 사실 아냐"

3.

송일국, 판사 아내♥와 따로 산다 "삼둥이는 내가 홀로 돌봐 힘들어" ('각집부부')

4.

“너 아직도 약 먹지?” 이경규, 정신과 친구 만나 울컥

5.

'연정훈♥' 한가인, 24살 결혼 후회…"배우 경력 단절·연예인 친구 없어"

연예 많이본뉴스
1.

김종국, '미우새'서 돌연 母 사라진 이유 "극비리에 결혼 준비하느라"

2.

김종국, ♥아내 정체 직접 공개했다 "38살·LA출신 사업가? 사실 아냐"

3.

송일국, 판사 아내♥와 따로 산다 "삼둥이는 내가 홀로 돌봐 힘들어" ('각집부부')

4.

“너 아직도 약 먹지?” 이경규, 정신과 친구 만나 울컥

5.

'연정훈♥' 한가인, 24살 결혼 후회…"배우 경력 단절·연예인 친구 없어"

스포츠 많이본뉴스
1.

'우리가 남이가?' 최형우에게 파란 모자 씌워준 강민호, '형님도 친정으로 돌아오시죠'[광주현장]

2.

LG 톨허스트, 한화전 안 보여준다! → 단, 1위 확정일 경우에만

3.

'정후야! 네가 가라 가을무대' 시즌 막판 최악의 부진에 빠진 뉴욕 메츠, 5연패+최근 10경기 7패. SF 자이언츠 등 떠밀고 있다

4.

"프로야구 선수가…" 김태형 직접 밝혔다, 왜 롯데 충격적 5연패 직후 그라운드에 다 남았나

5.

미국에 5골 먹힐뻔한 일본이 월드컵 우승? "16강조차 불투명" 자국 내 거센 비판 직면…감독은 여전히 '무한긍정'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.