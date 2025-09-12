"셀프 펌 제품 사용시 장갑 사용 필수…피부·눈에 닿는 즉시 물로 씻어내…

스포츠조선

"셀프 펌 제품 사용시 장갑 사용 필수…피부·눈에 닿는 즉시 물로 씻어내야"

기사입력 2025-09-12 09:40


이미지=식품의약품안전처

미용실에 가지 않고 '셀프 헤어 스타일링'에 나서는 사람들이 늘고 있는 가운데, 부주의로 인한 머리카락 손상이나 피부 염증 등의 우려가 제기되고 있다.

이와 관련 식품의약품안전처가 퍼머넌트 웨이브(파마)나 헤어스트레이트너(매직) 제품을 집에서 전문가 도움 없이 사용할 경우 발생할 수 있는 부작용 등 피해를 최소화하기 위해 소비자가 유의해야 할 사항을 안내했다.

우선, 퍼머넌트 웨이브 제품과 헤어스트레이트너 제품의 작용 원리는 머리카락 단백질의 분자 결합을 일부 끊고(제1제, 환원제), 돌돌 말거나 곧게 펴낸 다음에 다시 끊어진 결합을 복구시키는 원리(제2제, 중화제)로 머리카락의 형태를 바꿀 수 있으며 제품에 따라 사용 효과를 높이기 위해 열처리를 하기도 한다.

사용자의 모발 상태와 사용 목적에 따라 제품의 조성이 달라지며, 또 제품마다 사용자의 모발 상태에 따라 사용 시 적용 시간과 사용법에 다소 차이가 있으므로, 사용 전에 제품에 기재된 사용법과 주의 사항을 꼼꼼히 읽는 것이 바람직하다.

제품의 환원제(제1제)는 치오글리콜산, 시스테인 등으로 구성되며, 중화제(제2제)는 과산화수소수나 브롬산나트륨 등을 사용한다. 제품 성분의 화학적 성질로 인해 피부에 직접 접촉하면 염증을 일으킬 수 있으므로 주의하여야 한다.

또한 제품을 적용한 후 장시간이 지나면 모발이 심하게 손상되거나 끊어질 수 있으므로 제품별 사용설명서에 기재된 열처리 온도·시간, 상온 방치 시간 및 중화제 도포 시간을 유의하여 사용해야 한다. 손상된 모발의 경우 제품 사용 시 더욱 손상될 수 있으므로 사용하지 않는 것이 바람직하다.

아울러 제품 특성상 두피, 얼굴, 손, 목의 피부에 닿아 염증을 유발할 수 있으므로 사용 전 장갑을 끼고 제품의 피부 접촉에 주의하여 사용해야 하며, 얼굴 피부나 눈에 닿는 경우 즉시 물로 씻어내는 것이 좋다.

생리·출산 전후에는 호르몬 변화로 의해 피부가 평소보다 민감할 수 있고, 두피에 질환이 있거나 피부 알레르기가 자주 발생하는 사람은 증상을 악화시킬 수 있어 사용을 자제하는 것이 바람직하다.


대한화장품협회 관계자는 "미용 전문가가 아닌 일반 소비자가 자신의 모발 상태에 맞춰 적절한 제품을 선택하고, 제품 사용 중에 모발 상태를 확인하며 사용 시간을 조절하기는 어려움이 있을 수 있다"며, "가능하면 숙련된 미용 전문가의 조언을 바탕으로 사용하는 것을 권장한다"고 밝혔다.


김소형기자 compact@sportschosun.com

