에스티젠바이오, '2025 아시아 태평양 바이오의약품 CDMO 어워즈' …

에스티젠바이오가 'Asia-Pacific Biologics CDMO Excellence Awards(이하 APBCEA, 2025 아시아 태평양 바이오의약품 CDMO 어워즈)'에서 2개 부문을 수상했다.
'Best Biologics CDMO Award: Fill-Finish' 부문은 무균 충전 및 포장 분야에서 최고의 품질 관리와 기술력을 보유한 기업에 수여하는 상이다. 에스티젠바이오는 고도화된 충전 인프라, 글로벌 GMP 인증, 그리고 안정적인 충전 역량에서 높은 평가를 받았다.
에스티젠바이오는 지난해 미국 식품의약국(FDA)과 유럽의약품청(EMA) 등 글로벌 GMP 인증을 획득했으며, 이번 수상으로 기술력과 성장 잠재력을 겸비한 차세대 글로벌 CMO의 입지를 공고히 할 수 있게 됐다.
이날 APBCEA에 참가한 최경은 대표는 글로벌 바이오 회사들과 적극적인 교류를 통해 회사의 기술력과 잠재력을 알리기도 했다.
최경은 에스티젠바이오 대표이사는 "이번 수상은 에스티젠바이오가 차세대 글로벌 CMO로 도약할 수 있는 잠재력과 기술 경쟁력을 모두 증명했다는 점에서 큰 의미가 있다"며, "앞으로도 고객 신뢰를 바탕으로 최고 수준의 서비스를 제공하며 글로벌 시장 확대를 지속해 나갈 것"이라고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com