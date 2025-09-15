손석구, 카리스마에 유쾌한 에너지까지…듀오락, 광고 촬영 현장 비하인드 …

|
최근 배우 손석구를 모델로 발탁한 듀오락(DUOLAC)이 손석구와 함께한 광고 촬영 현장 비하인드 컷을 15일 공개했다. 이번 공개는 최근 온에어된 TV CF '221배 강한 유산균, 듀오락' 캠페인에 대한 소비자들의 높은 관심에 따른 것이다.
이번 TV CF는 유산균 '보장균수'의 올바른 의미를 짚으며, 유산균이 보장되어야 할 진짜 장소는 '장 속'임을 강조한다. 듀오락의 독자적인 듀얼코팅(Dual Coating) 기술을 통해 최대 221배 강력한 장 속 생존력이 입증됐다는 점을 부각하며, 브랜드가 30년간 이어온 연구 성과를 담아냈다.
듀오락은 이번 광고 캠페인 론칭을 기념해 '221배 강력한 선물대전'을 실시하고 있으며, 오는 18일 오전 10시에는 듀오락 네이버 쇼핑라이브를 진행한다. 이번 쇼핑라이브에선 손석구 Pick 제품을 2박스 구매 시 21% 할인 혜택을 제공하며, 경품 이벤트와 깜짝 혜택을 선보인다.
쎌바이오텍 관계자는 "이번 광고는 듀오락의 핵심 기술력을 소비자에게 알리기 위한 캠페인으로, 손석구 배우의 진정성 있는 연기와 특유의 카리스마가 브랜드 메시지를 효과적으로 전달해 주었다"며 "앞으로도 과학적으로 입증된 기술과 차별화된 시도를 통해 듀오락만의 입지를 강화해 나갈 것"이라고 전했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com