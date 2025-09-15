스포츠조선

피부 트러블 원인, 세안 후 그 수건일 수 있다

기사입력 2025-09-15 10:05


사진=GEMINI

아무리 좋은 클렌저와 화장품을 써도 트러블이 사라지지 않는다면, 원인은 뜻밖에도 '세안 후 사용하는 수건'일 수 있다.

세안은 피부 관리의 첫걸음이지만, 그 마지막 단계인 수건 관리가 허술하다면 피부에 자극과 오염을 주는 결과를 낳는다. 특히 반복 사용한 수건이나 습기가 많은 욕실에 걸어둔 수건은 세균 번식의 온상이 될 수 있다. 따라서 피부를 지키려면 수건을 위생적으로 관리하고, 올바른 사용 습관을 들이는 것이 필수적이다. 지금부터 피부 트러블과 직결되는 수건 문제와 올바른 관리 방법을 살펴보자.

1. 수건의 위생 사각지대

세탁을 반복한 일반 수건은 표면이 거칠어지고, 건조 과정이 미흡하면 세균이 쉽게 번식한다. 이 상태에서 얼굴을 닦으면 미세한 섬유와 세균이 피부에 자극을 주어 여드름, 모낭염, 접촉성 피부염으로 이어질 수 있다. 매일 깨끗이 세안해도 트러블이 사라지지 않는다면, 사용 중인 수건 상태를 먼저 점검해야 한다.

2. 세안 직후 피부는 특히 민감하다

세안 직후 피부는 수분을 머금고 있어 외부 자극에 쉽게 반응한다. 이때 일반 수건으로 세게 문지르거나 여러 번 사용한 수건을 얼굴에 대면 피부에 미세 상처가 생길 수 있다. 따라서 얼굴 전용 페이스타월을 따로 두고, 부드러운 소재의 타월로 가볍게 톡톡 두드리듯 닦아내는 습관이 필요하다.

3. 페이스타월 사용 습관

가장 이상적인 방법은 세안할 때마다 새 타월을 사용하는 것이다. 현실적으로 매번 교체하기 어렵다면 최소 하루에 한 장, 혹은 아침·저녁으로 구분해 사용하는 것이 좋다. 사용 후에는 반드시 통풍이 잘되는 곳에서 완전히 건조시켜야 하며, 젖은 상태로 욕실에 두면 세균이 급격히 번식한다는 점을 명심해야 한다.


4. 얼굴과 몸 수건은 반드시 분리

하나의 수건으로 얼굴과 몸을 함께 쓰는 것은 교차 오염의 대표적인 원인이다. 샤워 후 사용하는 수건에는 땀, 각질, 외부 오염물질이 묻어 있을 가능성이 크다. 이를 얼굴에 닿게 하면 피부 트러블이 발생하기 쉽다. 얼굴, 손, 몸 등 용도별로 수건을 따로 구분하는 것이 위생 관리와 피부 보호의 기본이다.

5. 위생적인 세탁과 보관 방법

수건은 세탁 후 바로 널어 통풍이 잘되는 곳에서 건조해야 한다. 환기가 되지 않는 욕실 안은 곰팡이와 세균 번식에 취약하다. 또한 세탁 시 유연제 사용을 줄이고, 주기적으로 고온 세탁이나 삶기를 병행하면 수건의 청결도를 유지하는 데 도움이 된다. 일반 수건은 2~3회 사용 후, 얼굴 전용 페이스타월은 1회 사용 후 교체하는 것을 원칙으로 삼는 것이 이상적이다.

6. 피부 타입별 수건 선택

민감성 피부라면 무자극 천연 소재나 고밀도 원단으로 제작된 페이스타월을 선택하는 것이 좋다. 여드름 피부는 항균 기능이 있는 제품을 활용하면 도움이 되고, 건성 피부는 부드러운 촉감의 타월로 피부 자극을 최소화하는 것이 중요하다. 작은 차이처럼 보이지만 수건 소재 선택은 장기적으로 피부 건강에 큰 영향을 준다.

7. 일회용 페이퍼 타월 활용

세균 번식 위험을 최소화하려면 일회용 페이퍼 타월을 사용하는 것도 방법이다. 여행지나 외부에서 세안할 때 특히 유용하며, 민감성 피부나 심한 트러블 피부라면 더 위생적인 대안이 될 수 있다. 다만 환경적인 부담이 있으므로 집에서는 위생적으로 관리된 전용 타월을 기본으로 하고, 상황에 따라 병행하는 것이 바람직하다.

피부에 직접 닿는 수건은 단순한 생활용품이 아니라 피부 건강을 좌우하는 중요한 위생 도구다. 깨끗한 세안 습관은 수건 관리까지 이어져야 완성된다. 오늘부터는 얼굴 전용 페이스타월을 준비하고, 용도별 수건을 분리해 사용하는 습관을 실천해 보자. 작은 변화가 피부 트러블을 예방하고 맑고 건강한 피부를 지키는 첫걸음이 될 것이다.

