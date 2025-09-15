스포츠조선

AI로 단 5분 만에 암·치매 위험 진단…한림대강남성심병원, 3세대 디지털 PET-CT 도입

기사입력 2025-09-15 12:07


[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교강남성심병원(병원장 이동진)은 국내 단 4대뿐인 최신형 '3세대 디지털 PET-CT' 장비를 도입해 본격 운영하고 있다.

이번 장비는 기존 아날로그 PET-CT 대비 영상 민감도가 6배 이상 개선되었으며, AI 기반 영상 보정 및 품질 향상 기능을 탑재해 암 전이 진단의 정확성을 크게 높였다. 아울러 AI 분석을 통해 치매 발병 위험을 단 5분 만에 신속하고 정밀하게 분석할 수 있다.

기존 PET-CT 검사는 방사성 의약품 투여로 인한 환자 피폭 부담이 있었으나, 이번 장비는 민감도가 크게 향상돼 환자 방사선 피폭량을 절반으로 줄이고, 검사 시간도 절반으로 단축했다.

또한 최근 주목받고 있는 치매 치료제(레카네맙 등)를 투여하기 위해 필요한 아밀로이드 단백질 침착 여부 판정도 보다 정확히 가능하다. 과거에는 분석에 12시간 이상 소요돼 임상 적용이 어려웠으나, 3세대 디지털 PET-CT에 AI 분석 프로그램을 활용해 단 5분 만에 정량 수치 결과를 도출했다. 이에 따라 치매 환자의 약물 투여 여부를 신속하고 객관적으로 판단할 수 있는 핵심 지표로 활용할 수 있다.

실제 사례에서 과거 장비로는 확인되지 않았던 폐결절 병변이 이번 3세대 디지털 PET-CT 검사에서는 뚜렷하게 발견됐다. AI가 호흡으로 인한 영상 흔들림을 보정하고 품질을 향상시켜, 이전에는 두 개로 보이던 병변을 하나의 결절로 명확히 확인할 수 있었다.

영상의학과 이석현 교수는 "3세대 디지털 PET-CT는 영상의 질이 선명해지고 환자 부담은 줄어드는 환자 친화적인 장비"라며 "조기 발견이 치료 성패를 좌우하는 암과 치매 진단에서 큰 전환점이 될 것"이라고 말했다. 이어 "암, 치매, 파킨슨병 등의 가족력이 있거나 기억력 저하 증상이 있는 경우 조기 검진을 통해 치료 기회를 넓힐 수 있다"고 설명했다.

이석현 교수는 AI 기술을 활용한 골스캔에서 골전이 진단 시 Grad-CAM 기반 CNN과 트랜스포머 모델의 성능을 비교한 연구로 '젊은연구자상'을 수상했다. 또한 최근에는 한국과학학술지편집인협의회가 주관한 '한국원고편집인자격증'을 취득했다. 이 자격은 주로 생물학 전공자가 취득하는 것으로, 핵의학과 전문의가 이를 획득한 것은 처음이다.

한림대강남성심병원은 내과·외과·영상의학과·혈액종양내과 등 다학제 진료 시스템을 운영하며, 암의 초기 진단부터 치료까지 '원스톱 패스트트랙(Fast Track)' 서비스를 제공해 환자의 신속한 치료와 회복을 돕고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


AI로 단 5분 만에 암·치매 위험 진단…한림대강남성심병원, 3세대 디지…
영상의학과 이석현 교수가 3세대 디지털 PET-CT를 설명하고 있다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘빨간마후라’ 쟈니브라더스 진성만 별세..향년 85세

2.

[인터뷰②]장우영 "박진영 장관급 임명, 대체 어떤 용기가?…형의 다음이 궁금"

3.

‘미우새’ 미미, 모태솔로 고백 “썸도 없었다” 서장훈에 공개 청혼 [SC리뷰]

4.

방시혁, 세단타고 경찰 출석…"심려 끼쳐 송구, 조사 성실히 임하겠다"[SC이슈]

5.

이지혜, 가슴수술 의혹에 수영복 기자회견 "당당히 겨드랑이 오픈" ('돌싱포맨')

연예 많이본뉴스
1.

‘빨간마후라’ 쟈니브라더스 진성만 별세..향년 85세

2.

[인터뷰②]장우영 "박진영 장관급 임명, 대체 어떤 용기가?…형의 다음이 궁금"

3.

‘미우새’ 미미, 모태솔로 고백 “썸도 없었다” 서장훈에 공개 청혼 [SC리뷰]

4.

방시혁, 세단타고 경찰 출석…"심려 끼쳐 송구, 조사 성실히 임하겠다"[SC이슈]

5.

이지혜, 가슴수술 의혹에 수영복 기자회견 "당당히 겨드랑이 오픈" ('돌싱포맨')

스포츠 많이본뉴스
1.

"내가 본 손흥민의 진정한 힘은…" LAFC 감독이 밝힌 특별한 능력, 대체 뭐길래

2.

LG에 0대14 굴욕의 대패 후...일정도 잔인하다, 벼랑 끝 KIA 왜 하필 한화 3연전이냐

3.

LG에 0대14 굴욕의 대패 후...일정도 잔인하다, 벼랑 끝 KIA 왜 하필 한화 3연전이냐

4.

'퐁당퐁당은 이제 끝났다' 애틀랜타 김하성 시즌 첫 한 경기 3안타, 그보다 더 의미있는 2G 연속안타

5.

"맨유는 강등될거야" 맨체스터 더비 참패 후 옵타 강등 확률 '10.95%'로 상승…희망이 안 보인다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.