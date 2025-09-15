김민교, 의사집안 금수저였다…"병원장 父, 사기로 스님 출가"

|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 배우 김민교가 안타까운 가정사를 고백한다.
연애 프로그램을 통해 만나 결혼한 이필모는 두 아들을 키우고 있는 집을 공개하며, '결혼 전엔 방 5개를 혼자 썼지만, 결혼 후엔 1평 베란다만 내 공간'이라고 전해 유부남들의 공감을 자아낸다.
또 아내를 '아가'라는 애칭으로 부른다고 하자, 아내 서수연 씨가 "호칭만 '아가'일 뿐. (아가처럼 대하지 않는다) '아가, 이것 좀 치워라'고 한다"며 폭로를 이어가 현장을 웃음바다로 만든다.
이에 김민교는 "나는 그때 여학생의 허리를 감쌌다"라고 받아쳐 절친들을 폭소케 한다. 또한, 두 사람이 한 여학생을 두고 얽혔던 삼각관계의 실체가 드러나 현장이 술렁인다.
이어 이필모는 자신이 배우로 자리매김하기까지의 과정을 털어놓는다. 무대 설치를 비롯한 각종 아르바이트로 생계를 이어가고, '사랑과 전쟁'에서 뺨 맞는 단역까지 마다하지 않으며 10년간의 무명 시절을 버틴 끝에 드라마 '너는 내 운명', '며느리 전성시대', '솔약국집 아들들'을 통해 이름을 알렸다며 무명을 벗어나기까지의 힘들었던 여정을 고백한다.
김민교는 긴 무명 시절로 힘들어하던 이필모에게 술을 사주며 '조금만 버티자'고 위로했었다는데, 그 일로부터 6개월 뒤 이필모가 드라마로 얼굴을 알리며 전자제품 CF까지 찍게 됐다며 당시의 감격스러웠던 순간을 전한다.
이필모의 가족사도 공개된다. 절약으로 세 남매를 키워낸 어머니를 떠올리며, 어린 시절엔 집이 어려워 자반고등어 두 마리로 일주일을 버티고 우유 급식비를 내지 못한 적도 있었다고.
이후 20년 동안 출연료를 어머니께 드렸고, 어머니가 이를 모아 집을 장만했다고 전해 절친들의 놀라움을 자아낸다.
이어 2023년 일평생 고생하신 어머니가 세상을 떠난 뒤, 장례식장에서 새벽까지 함께하며 운구를 도와준 이종혁에게 고마운 마음을 전한다.
그는 어머니가 생전에 입으셨던 옷을 지금도 그대로 간직하고 있다며 어머니를 향한 그리움을 드러내면서도, 기억이 온전하지 못한 아버지에게 돌아가신 어머니 소식을 아직 전하지 못했다고 밝혀 안타까움을 더한다.
한편, 김민교는 종합병원 원장이셨던 아버지가 큰 사기를 당한 뒤 스님으로 지내시다가 3년간의 췌장암 투병 끝에 세상을 떠나셨다고 고백, 'SNL 코리아'로 성공한 모습을 보여드리지 못해 아쉬운 마음을 드러내며 끝내 눈시울을 붉힌다.
절친들과 함께 스타의 인생 한 편을 들여다보는 시간, 채널A '절친 토큐멘터리 ? 4인용식탁'은 매주 월요일 저녁 8시 10분에 방송된다.
