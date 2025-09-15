스포츠조선

韓 축구 천만다행, 에이스 이강인 부상 심각하지 않아...PSG 동료피셜→佛매체 "컨디션 확인 필요"

최종수정 2025-09-15 17:32

[스포츠조선 김대식 기자]다행히 이강인의 부상은 심각하지 않은 것으로 보인다.

파리 생제르맹(PSG)은 15일(한국시각) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 RC 랑스와의 2025~2026시즌 프랑스 리그1 4라운드 경기에서 2대0으로 승리했다. 개막 후 4연승을 질주한 PSG는 단독 선두를 유지했다.

이번 경기를 앞두고 PSG는 부상자가 대거 발생했다. 우스망 뎀벨레와 데지레 두에가 당분간 경기를 소화할 수 없는 상태가 되면서 한동안 주전 경쟁에서 밀려있던 이강인에게 기회가 갈 것으로 예상됐다.

이강인도 반등이 필요한 시점이었다. 이강인은 2025 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵에서도 벤치 신세였고, 시즌 개막 후에도 많은 출전 기회를 받지 못했다. 이강인은 이적시장 막판 이적을 고려했고, 프리미어리그(EPL) 구단들의 제안도 있었지만 PSG를 떠나지 못했다.

A매치에서 경기력이 다소 아쉬웠던 이강인이었기에 선발로 나설 기회가 찾아왔을 때 루이스 엔리케 PSG 감독에게 주전 자격을 증명해야 했다. 엔리케 감독은 정말로 이강인을 선발로 내보내면서 기회를 줬다. 이강인은 중원에 나서면서 공격을 지원했다.
그러나 이강인은 이강인다운 경기력을 100% 보여주지 못했다. 이유는 발목 부상때문이었다. 이강인은 A매치 기간에도 오른쪽 발목이 좋지 않아서 미국전에서는 선발로 나서지 못했다. 멕시코전에서도 경기력이 안정적이지 않았다.

이강인은 선발 자리를 증명하기 위해 발목 통증을 참고 뛴 것으로 보인다. 이강인은 후반 12분 중거리 슈팅을 시도한 뒤에 오른쪽 발목을 잡으면서 주저앉았고, 결국 교체됐다. 이강인의 부상에도 PSG는 브래들리 바르콜라를 앞세워 2대0으로 승리했다.

엔리케 감독은 경기 후 이강인의 부상 상태에 대한 질문에 아직 의료진을 만나지 못했다며 기자회견 후 확인이 필요하다고 대답했다. 이강인 부상에 대한 힌트는 동료인 뤼카 에르난데스를 통해 들을 수 있었다.
뤼카는 경기 후 비인스포츠를 통해 "안타깝게도 흐비차 크바라츠헬리아 태클을 당해 경기를 이어갈 수 없었다. 이강인의 경우는 심각하지 않다. 가장 심각한 건 루카스 베랄도라고 생각한다. 아직 베랄두 상태가 정확히 어떤지는 모른다. 우리는 모든 선수가 필요하다. 시즌은 길다"고 말했다.

프랑스 르 파리지앵에서는 '전해진 바에 따르면 베랄도는 부상 상태의 정확한 성격을 확인하기 위해 이날 저녁 검진을 받을 예정이다. 이강인 역시 통증을 느끼고 있다. 아탈란타전 출전 여부는 월요일 오전에 컨디션을 확인한 뒤에 명확해질 것'이라고 후속 보도를 전했다.
출전 기회를 잡는 것도 중요하지만 그보다 더 중요한 건 부상없이 시즌을 소화하는 일이다. 부상을 참고 뛸 필요까지는 없다. 확실한 회복을 통해 다시 기회를 노리는 게 이강인한테도 좋아 보인다.

