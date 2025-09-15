스포츠조선

우리투자증권, 연금저축계좌 고객 대상 '펀드 순매수 이벤트' 진행

기사입력 2025-09-15 14:29


우리투자증권(대표 남기천)은 10월 10일까지 연금저축계좌를 활용하여 펀드에 투자한 고객을 대상으로 '펀드 순매수 이벤트'를 진행한다.

이번 이벤트는 우리투자증권의 연금저축계좌에서 펀드를 매수한 개인 고객에게 순매수 금액대별 혜택을 최대 9만원 상당의 모바일 문화상품권으로 제공한다. 특히, 고객의 투자 편의를 극대화하고, 더 많은 고객들에게 혜택을 제공하기 위해 이벤트 참여 자산운용사(미래에셋, 삼성, 우리)의 투자 가능한 모든 펀드를 대상으로 한다.

이벤트 기간 내 펀드 순매수 금액대 조건을 충족한 고객이라면 100만원 이상 고객 300명에게는 1만원권, 500만원 이상 200명에게는 2만원권, 1,000만원 이상 100명에게는 3만원권의 모바일 문화상품권이 추첨을 통해 제공된다.(각 자산운용사 제공) 단, MMF(머니마켓펀드)는 대상에서 제외된다.

이벤트 참여는 우리투자증권 모바일트레이딩시스템 '우리WON MTS'앱을 통해 가능하며, 이벤트 종료 후 10월 31일까지 펀드 잔고를 유지해야 한다.

우리투자증권 관계자는 "세제 혜택과 더불어 최대 9만원 혜택을 제공하는 동시에, 참여 자산운용사 상품에 제한을 두지 않아 고객들에게 좋은 연금저축 투자기회가 되었으면 한다"며, "연말에는 세제혜택과 연말정산에 대한 관심이 높아지는 만큼 다양한 투자정보와 혜택을 동시에 경험할 수 있는 풍성한 이벤트를 추가로 선보일 예정"이라고 밝혔다.


우리투자증권, 연금저축계좌 고객 대상 '펀드 순매수 이벤트' 진행
【 이미지제공=우리투자증권】 연금저축계좌 고객 대상 '펀드 순매수 이벤트' 진행


:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이필모, 안타까운 가족사 "2년 전 母 돌아가셨지만 父 아직 몰라" ('4인용 식탁')

2.

'40세' 강은비, 자연임신 성공 눈물 "내년 5월 출산...태명은 산삼이"[공식]

3.

추신수, ‘괴담 제조기’ ♥하원미에 ‘보복 폭로전’..‘이혼숙려캠프’ 출연까지 예고

4.

[SC현장] "첫사랑 얼굴 벗고 액션 여전사로"…그레타 리, '트론' 시리즈 최초 韓여주인공(종합)

5.

58세 신승훈 “축가 100번, 내 결혼은 아직..母, 여전히 기대 중”

연예 많이본뉴스
1.

이필모, 안타까운 가족사 "2년 전 母 돌아가셨지만 父 아직 몰라" ('4인용 식탁')

2.

'40세' 강은비, 자연임신 성공 눈물 "내년 5월 출산...태명은 산삼이"[공식]

3.

추신수, ‘괴담 제조기’ ♥하원미에 ‘보복 폭로전’..‘이혼숙려캠프’ 출연까지 예고

4.

[SC현장] "첫사랑 얼굴 벗고 액션 여전사로"…그레타 리, '트론' 시리즈 최초 韓여주인공(종합)

5.

58세 신승훈 “축가 100번, 내 결혼은 아직..母, 여전히 기대 중”

스포츠 많이본뉴스
1.

"김하성은 매일 다르다, 정말 대단하다" 극찬 쏟아졌다…이적 안했으면 어쩔 뻔 했나

2.

"저 떠납니다, 계약해지 해주세요" 스쿼드 제외 통보받고 돌연 브라질행…알 힐랄 초유 사태에 법적대응 예고

3.

이정후 빼더니 2연패! '니가 가라 가을야구' → 메츠 8연패인데 밥상 뒤엎는 SF

4.

'오늘은 억울해서 잠도 안오겠다' LAD 김혜성, 로버츠 감독 냉대 속 대주자 출전→삼진 오심까지 당했다. 이러다 PS엔트리 탈락?

5.

'EPL 123골 75도움' 한때 손흥민 이상 슈퍼스타, 31살 전성기 나이에 충격 근황...주급 5억7천 왕따 전락 "감독 본 적도 없다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.