유명 트랜스젠더 과거 고백 "한때 야구선수…커밍아웃 이후 삶이 즐거워"

[스포츠조선 장종호 기자] 일본의 한 유명 트랜스젠더가 고교 시절 야구선수로 활동했던 자신의 과거 사진을 공개해 화제다.
그녀의 이야기는 최근 효고현 고시엔 구장에서 열린 제107회 일본 전국 고교야구선수권 대회가 막을 내린 직후 보도되며 더욱 주목을 받았다.
미용은 왜 성전환을 했는지에 대해 구체적으로 밝히지 않았지만, "어릴 때부터 귀여운 여성이 되고 싶다는 마음이 있었다"고 말했다.
중학교 시절 처음으로 자신의 정체성을 밝힌 후, 화장을 하고 등교한 그녀에게 후배들이 "징그럽다"고 말하기도 했지만, 다행히 가족과 친구들은 그녀를 지지해 주었다. 이후 그녀는 뷰티스쿨에 진학해 메이크업을 배우고, 여성 친구들을 관찰하며 여성으로서의 삶을 준비했다. 입술 성형과 눈 확대 수술도 받았다고 밝혔다.
그녀는 "단 하나의 후회는 더 일찍 말하지 못한 것"이라며 "커밍아웃 이후 삶이 훨씬 즐거워졌고, 새로운 만남도 많아졌다"고 말했다.
