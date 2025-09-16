스포츠조선

유명 트랜스젠더 과거 고백 "한때 야구선수…커밍아웃 이후 삶이 즐거워"

기사입력 2025-09-16 10:31


사진출처=틱톡

[스포츠조선 장종호 기자] 일본의 한 유명 트랜스젠더가 고교 시절 야구선수로 활동했던 자신의 과거 사진을 공개해 화제다.

오리콘 뉴스 등 일본 매체들에 따르면 유명 인플루언서이자 도쿄의 한 나이트클럽 호스트인 미용(22, MYON)은 평소 SNS에 세련된 포즈의 영상을 공유해왔다. 지난해부터 '과거와 현재'를 비교한 게시물을 올리던 그녀는 최근 고교 시절 야구복을 입고 있던 사진과 지금의 여성으로서의 모습을 함께 공개했다. 해당 게시물은 각각 240만 회 이상의 조회수를 기록하며 폭발적인 반응을 얻었다.

댓글에는 "고교 야구선수의 청춘과 아름다운 호스트의 삶을 모두 즐길 수 있다니 존경스럽다", "처음엔 남자친구 사진인 줄 알았다. 너무 놀랍다", "나도 고교 야구선수인데 당신 덕분에 용기를 얻었다. 나도 예뻐질 수 있다는 희망이 생겼다"는 응원의 메시지가 이어졌다.

그녀의 이야기는 최근 효고현 고시엔 구장에서 열린 제107회 일본 전국 고교야구선수권 대회가 막을 내린 직후 보도되며 더욱 주목을 받았다.

미용은 왜 성전환을 했는지에 대해 구체적으로 밝히지 않았지만, "어릴 때부터 귀여운 여성이 되고 싶다는 마음이 있었다"고 말했다.

소년 시절에는 소녀들이 즐겨보는 애니메이션을 좋아했고, 몰래 어머니의 치마를 입기도 했다고 회상했다.

중학교 시절 처음으로 자신의 정체성을 밝힌 후, 화장을 하고 등교한 그녀에게 후배들이 "징그럽다"고 말하기도 했지만, 다행히 가족과 친구들은 그녀를 지지해 주었다. 이후 그녀는 뷰티스쿨에 진학해 메이크업을 배우고, 여성 친구들을 관찰하며 여성으로서의 삶을 준비했다. 입술 성형과 눈 확대 수술도 받았다고 밝혔다.

그녀는 "단 하나의 후회는 더 일찍 말하지 못한 것"이라며 "커밍아웃 이후 삶이 훨씬 즐거워졌고, 새로운 만남도 많아졌다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

