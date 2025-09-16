건강 라이프스타일 확산에 저당·저칼로리 제품 수요 급증…추석 명절 선물세…

최근 저속노화와 헬시플레저(Healthy Pleasure) 등 건강 중심의 라이프스타일이 확산하면서 저당·저칼로리 제품에 대한 수요가 급증하고 있다.
'저당 소스&드레싱 선물세트'는 비비드키친 저칼로리 토마토케찹과 저당 참깨, 오리엔탈 샐러드 드레싱, 굴소스 등이 담겼다. 비비드키친 소스는 100g당 당류와 열량 함량이 각각 5g, 40kcal 미만으로 저당·저칼로리 기준을 만족한다. '저당 한식 조리 양념 선물세트'는 잡채, 불고기, 제육볶음 등 명절 음식과 멸치볶음, 진미채볶음 등 반찬류에 활용할 수 있는 제품들로 구성됐다. 설탕 대신 알룰로스를 활용해 100g당 당류 함량을 3g 이하로 낮췄다.
대상 청정원은 지난 4월 장류를 중심으로 한 'LOWTAG' 제품 5종을 출시한 데 이어, 5월에는 드레싱 3종, 6월에는 음용식초 홍초 2종을 선보이며 빠른 속도로 저당·저칼로리 제품군을 확대하고 있다. 이달 새롭게 선보인 'LOWTAG' 저당 소스는 ▲저당 굴소스 ▲저당 스위트칠리소스 ▲저당 돈까스소스 등 총 3종으로, 스테비아 잎에서 추출한 성분과 대상이 자체 생산한 알룰로스를 사용해 당 함량과 칼로리를 낮춘 것이 특징이다. 연내 저당 케찹, 저당 허니 머스타드, 저당 양념치킨 소스, 저당 마요네즈 등 4종을 추가로 출시해 저당 소스류 라인업을 확대할 계획이다.
최근 CJ제일제당은 기존 제품 대비 당 함량을 크게 줄인 저당 라인업 '슈가라이트(Sugar Light)' 9종을 론칭하고, 요리 기초 소재가 되는 저당 소스·장류 시장을 본격적으로 키우겠다는 방침을 밝혔다. '백설 슈가라이트 저당 드레싱' 3종, 저당 굴소스, 저당 양념장, 저당 장류 3종 등을 잇따라 선보인다.
업계 관계자는 "MZ세대를 중심으로 영양 성분을 세심하게 확인하고 건강 관리에 집중하는 '헬스디깅(Health Digging)'이 보편화되면서, 저당·저칼로리 제품 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 전망한다"고 전했다.
