스포츠조선

가을철 알레르기, 집 먼지 진드기 퇴치 비법

기사입력 2025-09-16 10:39


사진=챗GPT

가을은 선선한 바람과 함께 야외 활동하기 좋은 계절이지만 알레르기 환자들에게는 고통스러운 시기다. 특히 집 먼지 진드기는 환절기에 활발히 번식하며 비염, 아토피, 천식 같은 증상을 악화시킨다.

환절기의 알레르기는 단순히 계절적 불편이 아니라 일상에 큰 영향을 준다. 재채기, 코막힘, 피부 가려움증은 수면의 질을 떨어뜨리고, 집중력 저하나 피로로 이어진다. 이런 증상을 완화하려면 집 먼지 진드기를 줄이고 쾌적한 실내 환경을 유지하는 것이 핵심이다. 아래의 방법들은 누구나 실천할 수 있는 간단하면서도 효과적인 퇴치 비법이다.

침구류는 뜨거운 물로 세탁하기

집 먼지 진드기가 가장 많이 서식하는 곳은 이불, 베개, 매트리스 같은 침구류다. 55도 이상의 뜨거운 물로 세탁하면 대부분의 진드기를 제거할 수 있다. 일주일에 한 번은 고온 세탁을 실천하고, 햇볕에 바짝 말려주는 습관이 필요하다. 세탁이 어렵다면 진드기 차단 기능이 있는 침구 커버를 활용하는 것도 좋은 방법이다. 특히 어린이나 알레르기 환자가 있는 가정이라면 이 과정을 꾸준히 실천하는 것이 중요하다.

제습으로 실내 습도 관리하기

진드기는 습한 환경에서 활발히 번식한다. 습도가 50%를 넘으면 개체 수가 급격히 늘어나므로, 제습기를 활용해 실내 습도를 40~50%로 유지하는 것이 이상적이다. 가을철에는 일교차가 커서 집안 습도가 예상보다 높아질 수 있다. 빨래를 실내에서 말리면 진드기가 번식하기 좋은 조건을 만들기 때문에, 환기가 잘 되는 공간이나 야외에서 건조하는 습관이 필요하다.

청소 루틴 강화하기

카펫, 소파, 커튼은 진드기와 알레르기 유발 물질이 쉽게 쌓이는 곳이다. 주 2~3회 이상 청소기를 돌려 먼지를 제거하고, 진드기 제거 필터가 장착된 제품을 사용하는 것이 효과적이다. 단순한 청소만으로는 부족하므로, 물걸레 청소를 병행해 미세먼지를 잡아주는 것도 필요하다. 작은 습관이지만 꾸준히 이어가면 알레르기 증상을 크게 줄일 수 있다.


공기청정기와 침구 청소기 활용하기

HEPA 필터가 장착된 공기청정기는 진드기 사체나 배설물 같은 알레르기 입자를 걸러내는 데 탁월하다. 여기에 침구 청소기를 주 1~2회 사용하면 효과가 배가된다. 강한 흡입력과 UV 살균 기능을 갖춘 제품은 진드기 제거에 특히 유용하다. 아이가 있는 집이나 알레르기 환자가 있는 가정은 이 두 가지 기기를 병행해 활용하면 증상 완화에 확실한 도움이 된다.

환기 습관 들이기

환기는 계절에 상관없이 중요한 습관이다. 하루 2~3번, 10분 정도 창문을 열어 맞바람이 통하도록 하면 실내 공기가 맑아지고 진드기 번식을 억제할 수 있다. 다만 미세먼지가 심한 날은 무리한 환기보다 공기청정기를 가동하는 것이 더 안전하다. 계절에 따라 환기 시간을 조절하며 공기 질을 관리하는 것이 알레르기 예방의 핵심이다.

가을철 알레르기는 완전히 피하기 어렵지만, 생활 속 관리만으로 증상을 크게 줄일 수 있다. 고온 세탁, 습도 조절, 청소 습관, 공기청정기 사용, 환기 같은 방법들은 특별한 비용이나 노력 없이도 꾸준히 실천할 수 있다. 작은 관리가 모이면 쾌적한 실내 환경을 만들고 알레르기 증상을 완화하는 데 큰 도움이 된다.

비염과 아토피로 고생하지 않고 건강한 계절을 보내기 위해서는 집 먼지 진드기 퇴치가 필수다. 이번 가을에는 집안 환경을 점검하고, 오늘부터 작은 습관들을 실천해 보자. 깨끗한 실내에서 맞이하는 가을은 훨씬 더 상쾌하고 건강할 것이다.

