[경륜경정]사감위-경찰청, 불법도박 근절을 위한 도박문제 인식주간 개최

국무총리 소속 사행산업통합감독위원회(이하 사감위)가 경찰청과 공동으로 15일부터 21일까지 '도박문제 인식주간'을 개최한다.
최근 인공지능(AI) 딥페이크 기술을 이용한 불법도박 광고가 등장하는 등 불법도박으로의 유인책이 교묘해지고 있는 가운데, 사감위는 다양한 행사를 통해 관심을 환기시키고 불법도박 근절 활동을 펼친다.
우후죽순 늘어나고 있는 불법도박사이트 대응도 강화한다. 사감위는 '불법도박 금융계좌를 집중 감시·분석하고, 수사기관에서는 수사를 엄정하게 해나갈 것'이라며 '9월부터 두 달간 특별 신고 기간을 운영하여 중·고교 상담 교사가 상담 청소년이 이용한 불법도박사이트를 사감위에 신고하고, 신고된 사이트는 방송통신심의위원회에서 신속 차단하도록 조치할 것'이라고 전했다.
심오택 사감위원장은 "점차 커지고 있는 불법도박은 건전한 사회를 위협할 뿐 아니라 청소년과 군인, 그리고 일반 국민까지 중독되게 하는 심각한 사회문제"라며 "날로 교묘해지고 있는 불법도박에 대한 감시-단속을 확대하고 불법도박 피해 최소화와 근절을 위하여 청소년 도박 예방교육과 대국민 홍보 활동을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
