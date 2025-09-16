하루 2분이면 스트레스 날리는 고대 호흡법, 어떻게?

|
[스포츠조선 장종호 기자] 단 몇 분 만에 스트레스를 해소하는 고대 호흡법이 소개돼 화제다.
미국의 요가 강사이자 웰니스 전문가인 마르셀라 크리스찬센은 현지 매체 뉴욕포스트를 통해 "고대부터 전해 내려온 이 호흡법은 에너지 흐름을 조절하고 집중력을 높이며 스트레스를 줄이는 데 탁월하다"고 강조했다.
그녀는 "우리가 압박감을 느낄 때는 마음이 과도하게 활성화되어 중심을 잡기 어렵고 현재에 집중하기 힘들다. 하지만 숨에 집중하고 들숨과 날숨을 길게 가져가면 마음이 느려지고 때로는 고요해질 수 있다"고 설명했다.
그녀에 따르면 초보자는 하루 2~3분 정도부터 시작하는 것이 좋으며, 언제 어디서든 실천할 수 있다. 단, 차량 운전 중에는 피해야 한다.
피로감이 심할 때, 불안하거나 집중이 어려울 때 특히 효과적이며, 매일 아침이나 저녁에 꾸준히 실천하는 것도 추천된다.
그녀는 "누구나 이 간단한 호흡법을 쉽게 따라 할 수 있으며, 꾸준히 실천하면 마음의 평온과 집중력을 되찾는 데 큰 도움이 된다"고 전했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
※나디 쇼다나 호흡법
- 오른손의 엄지와 약지를 사용하고, 검지와 중지는 손바닥 쪽으로 구부린다.
- 양쪽 콧구멍으로 숨을 완전히 내쉰다.
- 오른쪽 콧구멍을 엄지로 부드럽게 막고 왼쪽 콧구멍으로 약 4초간 숨을 들이쉰다. 숨을 멈추고 4초간 유지한다.
- 반대로 왼쪽 콧구멍을 약지로 막고 오른쪽 콧구멍으로 숨을 내쉰다. 이어서 오른쪽으로 숨을 들이쉬고 4초간 유지한다.
- 다시 오른쪽 콧구멍을 엄지로 막고 왼쪽 콧구멍으로 숨을 내쉰다. 이어서 왼쪽으로 숨을 들이쉬고 4초간 유지한다.
- 이 과정을 반복한다.