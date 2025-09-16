밤에 핸드폰 볼 때 시력 지키는 습관

|
어두운 밤, 무심코 보는 스마트폰은 눈 건강에 큰 부담을 준다. 하지만 올바른 습관을 지키면 시력 저하를 예방할 수 있다.
주변이 어두운데 화면이 지나치게 밝으면 눈은 더 큰 부담을 받는다. 자동 밝기 조절 기능을 켜거나 블루라이트 필터를 적용하면 눈 피로가 줄어든다. 블루라이트 차단 안경을 착용하는 것도 효과적이다.
2. 눈과의 거리 유지하기
3. 사용 시간 관리하기
오랫동안 연속으로 화면을 응시하지 않도록 해야 한다. 대표적으로 '20-20-20 법칙'을 실천하는 것이 좋은데, 20분마다 20초간 20피트(약 6m) 떨어진 곳을 바라보는 습관이다. 이는 눈 근육을 쉬게 하고 피로를 완화한다.
4. 조명 켜고 사용하기
완전히 어두운 상태에서 화면만 응시하면 동공이 급격하게 수축과 확장을 반복해 눈의 긴장이 커진다. 작은 스탠드 조명을 켜거나 간접조명을 활용해 주변을 은은하게 밝히면 눈이 덜 피로하다.
5. 자기 전 사용 줄이기
블루라이트는 멜라토닌 분비를 억제해 수면의 질을 떨어뜨린다. 잠들기 전 최소 30분~1시간은 스마트폰 사용을 줄이고, 대신 가벼운 독서나 명상을 하는 것이 좋다. 이는 눈 건강뿐만 아니라 숙면에도 도움이 된다.
6. 건조함 예방하기
밤에 스마트폰을 오래 보면 눈 깜박임 횟수가 줄어 건조해진다. 인공눈물 사용, 가습기 가동, 충분한 수분 섭취가 도움이 된다. 눈을 자주 깜빡이는 습관만으로도 건조감 완화에 효과가 있다.
7. 정기 검진과 눈 운동하기
시력이 떨어진 듯 느껴지면 정기적으로 안과 검진을 받아야 한다. 눈동자를 크게 돌리거나, 먼 곳과 가까운 곳을 번갈아 보는 단순한 눈 운동도 시력 보호에 유익하다.
스마트폰은 우리 생활의 필수품이 되었지만, 그만큼 눈 건강에 미치는 영향도 크다. 특히 밤에 무심코 사용하는 습관은 시력 저하와 수면 장애로 이어질 수 있다. 그러나 화면 밝기 조절, 적절한 거리 유지, 사용 시간 관리 같은 작은 습관만 실천해도 눈은 크게 보호된다. 더 나아가 조명을 켜고 사용하거나 자기 전 사용을 줄이는 노력은 눈 건강과 숙면 모두에 긍정적인 효과를 준다. 시력은 한 번 손상되면 되돌리기 어렵다. 오늘부터 작은 습관을 바꿔 소중한 눈을 지켜보자.