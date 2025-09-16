스포츠조선

밤에 핸드폰 볼 때 시력 지키는 습관

기사입력 2025-09-16 14:40


밤에 핸드폰 볼 때 시력 지키는 습관
사진=GEMINI

어두운 밤, 무심코 보는 스마트폰은 눈 건강에 큰 부담을 준다. 하지만 올바른 습관을 지키면 시력 저하를 예방할 수 있다.

많은 사람들이 잠들기 전 스마트폰을 확인하는 습관을 갖고 있다. 하지만 이 작은 습관이 눈 건강에는 의외로 큰 위협이 될 수 있다. 어두운 환경에서 밝은 화면을 장시간 응시하면 눈의 피로가 심해지고, 장기적으로는 시력 저하나 안구 건조증 같은 문제로 이어질 수 있다. 그렇다면 어떻게 하면 밤에도 스마트폰을 안전하게 사용할 수 있을까? 작은 습관 교정으로 눈을 지키는 방법을 살펴보자.

1. 화면 밝기와 블루라이트 조절

주변이 어두운데 화면이 지나치게 밝으면 눈은 더 큰 부담을 받는다. 자동 밝기 조절 기능을 켜거나 블루라이트 필터를 적용하면 눈 피로가 줄어든다. 블루라이트 차단 안경을 착용하는 것도 효과적이다.

2. 눈과의 거리 유지하기

스마트폰은 최소 30~40cm 이상 떨어뜨려 보는 것이 좋다. 얼굴 가까이 대고 보거나 옆으로 누워 보는 습관은 한쪽 눈에 더 많은 부담을 주므로 피해야 한다.

3. 사용 시간 관리하기

오랫동안 연속으로 화면을 응시하지 않도록 해야 한다. 대표적으로 '20-20-20 법칙'을 실천하는 것이 좋은데, 20분마다 20초간 20피트(약 6m) 떨어진 곳을 바라보는 습관이다. 이는 눈 근육을 쉬게 하고 피로를 완화한다.


4. 조명 켜고 사용하기

완전히 어두운 상태에서 화면만 응시하면 동공이 급격하게 수축과 확장을 반복해 눈의 긴장이 커진다. 작은 스탠드 조명을 켜거나 간접조명을 활용해 주변을 은은하게 밝히면 눈이 덜 피로하다.

5. 자기 전 사용 줄이기

블루라이트는 멜라토닌 분비를 억제해 수면의 질을 떨어뜨린다. 잠들기 전 최소 30분~1시간은 스마트폰 사용을 줄이고, 대신 가벼운 독서나 명상을 하는 것이 좋다. 이는 눈 건강뿐만 아니라 숙면에도 도움이 된다.

6. 건조함 예방하기

밤에 스마트폰을 오래 보면 눈 깜박임 횟수가 줄어 건조해진다. 인공눈물 사용, 가습기 가동, 충분한 수분 섭취가 도움이 된다. 눈을 자주 깜빡이는 습관만으로도 건조감 완화에 효과가 있다.

7. 정기 검진과 눈 운동하기

시력이 떨어진 듯 느껴지면 정기적으로 안과 검진을 받아야 한다. 눈동자를 크게 돌리거나, 먼 곳과 가까운 곳을 번갈아 보는 단순한 눈 운동도 시력 보호에 유익하다.

스마트폰은 우리 생활의 필수품이 되었지만, 그만큼 눈 건강에 미치는 영향도 크다. 특히 밤에 무심코 사용하는 습관은 시력 저하와 수면 장애로 이어질 수 있다. 그러나 화면 밝기 조절, 적절한 거리 유지, 사용 시간 관리 같은 작은 습관만 실천해도 눈은 크게 보호된다. 더 나아가 조명을 켜고 사용하거나 자기 전 사용을 줄이는 노력은 눈 건강과 숙면 모두에 긍정적인 효과를 준다. 시력은 한 번 손상되면 되돌리기 어렵다. 오늘부터 작은 습관을 바꿔 소중한 눈을 지켜보자.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박주호, 어이없는 역전골 논란 해명 "페널티킥 못본 팬 아쉬움 공감"

2.

서장훈에 5년동안 러브콜 보내던 장예원 “MC 호흡? 첫 녹화부터 기대 이상”

3.

고준희, 이틀 굶고 라면 5개 폭식 "3일 관리 안 하면 4kg 쪄, 허벅지 찌르며 참아"

4.

이장우, 카레집 결국 폐업..."처음엔 잘됐지만 맛 변해 인정"

5.

[SC현장]"코인은 소재일 뿐"…'달까지 가자', 흙수저들의 하이퍼리얼리즘 생존기(종합)

연예 많이본뉴스
1.

박주호, 어이없는 역전골 논란 해명 "페널티킥 못본 팬 아쉬움 공감"

2.

서장훈에 5년동안 러브콜 보내던 장예원 “MC 호흡? 첫 녹화부터 기대 이상”

3.

고준희, 이틀 굶고 라면 5개 폭식 "3일 관리 안 하면 4kg 쪄, 허벅지 찌르며 참아"

4.

이장우, 카레집 결국 폐업..."처음엔 잘됐지만 맛 변해 인정"

5.

[SC현장]"코인은 소재일 뿐"…'달까지 가자', 흙수저들의 하이퍼리얼리즘 생존기(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

"아! 아버지" 유상철 아들이 전한 또 다른 감동, "일본은 이겨야" 정몽준 회장의 '채찍'…역사가 된 김주성→김병지→데얀→김호 감독, 제2회 K리그 명예의 전당 헌액

2.

최다, 최다, 최다... 3년에 1명 나오던 200K를 올해 4명? 폰세 신기록 어디까지[SC 포커스]

3.

'명예의 전당' 故유상철 대신 트로피 받은 아들 "아버지 사랑해주신 분들과 나누는 상"[명예의 전당]

4.

컵대회 여자부, 외인 못 본다 왜? 베트남팀도 참가 불발

5.

케인이 누구죠? 손흥민 '환상 호흡' 새로운 파트너 MLS서 찾았다…LAFC 우승 핵심 듀오 주목→"SON 커리어 두번째 트로피 조준"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.