스포츠조선

한림대동탄성심병원, '무표식-실시간 표면유도 방사선치료 시스템' 도입…치료 정확도·편의성 향상

기사입력 2025-09-16 15:25


[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교동탄성심병원(병원장 한성우)이 '표면유도 방사선치료(Surface Guided Radiation Therapy, 이하 SGRT)' 시스템을 도입하고 9월 1일부터 본격적인 운영에 들어갔다. 이번에 도입한 SGRT는 환자 피부에 별도의 표식 없이 치료 정확도와 편의성을 획기적으로 높이는 신의료기술이다.

기존의 방사선치료는 치료 위치를 정확하게 맞추기 위해 환자의 피부에 헤나, 잉크 등으로 표식을 남겨야 했다. 이 표식은 치료기간 동안 지워지지 않도록 관리해야 하기 때문에 샤워, 목욕 등이 일부 제한되는 불편함이 있었다. 또 선이 희미해지거나 사라질 경우 새로운 모의치료가 필요할 수 있어 환자에게 부담을 주기도 했다.

한림대동탄성심병원이 도입한 SGRT는 이러한 단점을 보완해 특수 카메라로 환자의 피부 표면을 실시간으로 스캔한 뒤 3차원 영상으로 정확하게 구현한다. 이를 통해 피부에 표식을 남기지 않고도 정확한 치료 부위를 파악하고, 환자가 움직일 경우 자동으로 방사선 조사를 멈추거나 위치를 보정해 불필요한 방사선 노출을 최소화한다.

한림대동탄성심병원 방사선종양학과 하보람 교수는 "SGRT는 호흡에 따라 움직이는 종양의 위치를 실시간으로 추적해 심장과 폐의 불필요한 방사선 노출을 줄여줄 수 있다. 유방암, 폐암뿐만 아니라 복잡한 해부학적 구조를 가진 두경부암 환자에게도 높은 정확도의 치료가 가능하다. 환자들은 피부에 표식 없이 치료받을 수 있어 심리적·신체적 부담이 줄고, 치료 효율성 증대와 시간 단축 효과도 있다"고 말했다.

한림대동탄성심병원은 2022년 8월 고성능 암 치료 선형가속기 '버사HD(Versa HD)'를 도입한 데 이어, 이번 'SGRT' 적용으로 최적의 방사선 치료환경을 구축했다.

한성우 병원장은 "최첨단 의료기술을 도입해 환자들에게 보다 수준 높은 의료서비스를 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 한림대동탄성심병원은 최신 의료기술을 적극적으로 도입하여 지역사회 암 환자들이 최상의 의료서비스를 받을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


한림대동탄성심병원, '무표식-실시간 표면유도 방사선치료 시스템' 도입…치…
한림대동탄성심병원이 최근 도입한 표면유도 방사선치료(SGRT) 시스템. 환자 피부에 표식 없이 정확한 방사선치료가 가능하다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박주호, 어이없는 역전골 논란 해명 "페널티킥 못본 팬 아쉬움 공감"

2.

서장훈에 5년동안 러브콜 보내던 장예원 “MC 호흡? 첫 녹화부터 기대 이상”

3.

고준희, 이틀 굶고 라면 5개 폭식 "3일 관리 안 하면 4kg 쪄, 허벅지 찌르며 참아"

4.

이장우, 카레집 결국 폐업..."처음엔 잘됐지만 맛 변해 인정"

5.

[SC현장]"코인은 소재일 뿐"…'달까지 가자', 흙수저들의 하이퍼리얼리즘 생존기(종합)

연예 많이본뉴스
1.

박주호, 어이없는 역전골 논란 해명 "페널티킥 못본 팬 아쉬움 공감"

2.

서장훈에 5년동안 러브콜 보내던 장예원 “MC 호흡? 첫 녹화부터 기대 이상”

3.

고준희, 이틀 굶고 라면 5개 폭식 "3일 관리 안 하면 4kg 쪄, 허벅지 찌르며 참아"

4.

이장우, 카레집 결국 폐업..."처음엔 잘됐지만 맛 변해 인정"

5.

[SC현장]"코인은 소재일 뿐"…'달까지 가자', 흙수저들의 하이퍼리얼리즘 생존기(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

"아! 아버지" 유상철 아들이 전한 또 다른 감동, "일본은 이겨야" 정몽준 회장의 '채찍'…역사가 된 김주성→김병지→데얀→김호 감독, 제2회 K리그 명예의 전당 헌액

2.

최다, 최다, 최다... 3년에 1명 나오던 200K를 올해 4명? 폰세 신기록 어디까지[SC 포커스]

3.

'명예의 전당' 故유상철 대신 트로피 받은 아들 "아버지 사랑해주신 분들과 나누는 상"[명예의 전당]

4.

컵대회 여자부, 외인 못 본다 왜? 베트남팀도 참가 불발

5.

케인이 누구죠? 손흥민 '환상 호흡' 새로운 파트너 MLS서 찾았다…LAFC 우승 핵심 듀오 주목→"SON 커리어 두번째 트로피 조준"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.