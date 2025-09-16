유명 셰프 하루 3차례 은행 강도…7년 전에도 같은 혐의 체포

|
[스포츠조선 장종호 기자] 미국의 한 유명 요리사가 하루 동안 3차례 은행 강도짓을 벌여 체포돼 화제다.
첫 번째 범행은 낮 12시쯤 차이나타운 그랜트 애비뉴 인근 은행에서 발생했다. 당시 직원은 루친이 건넨 메모를 받고 안전을 우려해 현금을 건넸으며, 루친은 돈을 챙겨 도주했다. 경찰은 정확한 피해 금액은 공개하지 않았다.
경찰은 곧바로 수사에 착수했고, 같은 날 발생한 두 건의 은행 강도 사건에서 유사한 범행 방식과 인상착의를 확인했다.
루친은 현재 샌프란시스코 카운티 교도소에 수감 중이며, 강도 2건과 강도 미수 1건으로 기소됐다.
경찰에 따르면 이번 사건은 루친의 첫 범행이 아니다.
그는 2018년에도 캘리포니아 오린다의 씨티은행을 BB탄 권총으로 위협해 1만 8000달러(약 2500만원)를 탈취한 혐의로 체포된 바 있다.
당시 그는 "레스토랑이 망하면서 절박한 심정에 범행을 저질렀다"며 "좋은 계획이라 생각했지만 아니었다. 해치려는 의도는 없었다"고 주장했다.
그는 실제 총을 다룰 줄도 모른다며, 피해 직원에게 사과 편지를 썼다고 밝혔다.
한편 이탈리아 베네토 지역 출신인 루친은 1993년 미국으로 이주한 뒤 요리계에서 빠르게 명성을 얻었다.
그러나 2016년 자신이 운영하던 레스토랑이 폐업하면서 재정적 위기에 빠졌다.
그는 2018년 범행 직후 인터뷰에서 "절박함은 사람이 상상도 못한 일을 하게 만든다"고 말하기도 했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com