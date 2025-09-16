스포츠조선

대웅제약, 광주광역시와 AI 헬스케어 산업 육성 업무협약 체결…광주 동구 스타트업 콤플렉스 센터 조성 사업 참여

기사입력 2025-09-16 16:30


대웅제약, 광주광역시와 AI 헬스케어 산업 육성 업무협약 체결…광주 동구…
　◇이창재 대웅제약 대표(가운데), 강기정 광주광역시장(왼쪽), 임택 동구청장이 15일 광주광역시청 비즈니스룸에서 인공지능 산업 생태계 조성을 위한 업무협약(MOU)을 맺고 기념사진을 찍고 있다. 사진제공=대웅제약

대웅제약이 광주광역시 및 광주광역시 동구와 인공지능(AI)과 디지털 헬스케어가 융합된 산업 생태계를 활성화하기 위한 업무협약을 체결했다.

15일 광주광역시청에서 열린 협약식에는 강기정 광주광역시장, 임택 동구청장, 이창재 대웅제약 대표 등 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약에 따라 ▲광주시는 AI 인프라를 제공하고 기업을 위한 행정적 지원과 산학연 협력 네트워크 구축을 담당하며 ▲광주 동구는 AI 헬스케어 서비스 실증 사업을 지원한다. ▲대웅제약은 AI 헬스케어 연구개발과 실증, 스타트업 발굴·육성을 통해 산업 발전을 선도하는 동시에 광주의 지역경제 활성화와 시민 건강 증진에도 기여할 계획이다.

아울러 대웅제약은 동구가 추진 중인 AI 헬스케어 스타트업 콤플렉스 센터 조성 사업에 참여한다. 이 센터는 기업의 창업·실증 지원과 주민 건강검진 서비스 등을 제공하는 복합시설로, 대웅제약은 이곳에 실증센터를 설치해 누구나 직접 첨단 디지털 헬스케어 기기를 경험할 수 있도록 지원할 계획이다. 대웅제약은 스마트 병상 모니터링 시스템 '씽크', 웨어러블 심전도 기기 '모비케어', 반지형 연속혈압계 '카트비피 프로' 등 다양한 디지털 헬스케어 제품들을 보유하고 있다.

대웅제약은 이번 협약을 통해 ▲센터에서 축적되는 건강 데이터를 기반으로 한 스마트병원·정밀의료 모델 고도화 ▲광주 시민이 체감할 수 있는 예방·진단·관리 통합 서비스 제공 ▲AI와 스타트업 생태계를 연계한 신규 디지털 헬스케어 비즈니스 창출에 속도를 낼 계획이다.

이창재 대웅제약 대표는 "광주가 가진 인프라와 실증 환경은 기업 혁신을 위한 최적의 여건"이라며, "이번 협약을 통해 광주의 우수한 AI 인프라와 결합해 지역 산업 발전과 시민 건강 증진을 도모하고, 나아가 국가 경쟁력 강화에도 기여하겠다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이장우, 카레집 결국 폐업..."처음엔 잘됐지만 맛 변해 인정"

2.

박수홍 딸, 10개월에 父 인기 넘은 '최연소 셀럽'...사진 요청→팬서비스 '척척'

3.

김대희, 미모의 딸 연세대 보낸 비결 "공부에는 철저히 무관심" ('조동아리')

4.

[SC현장] "내 돈 아니니까"..넷플릭스 만난 '크라임씬 제로', 스케일 커지고 초심 찾았다 (종합)

5.

MBC, 31년 만에 기상캐스터 제도 폐지했지만…故오요안나 유족은 분노[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

이장우, 카레집 결국 폐업..."처음엔 잘됐지만 맛 변해 인정"

2.

박수홍 딸, 10개월에 父 인기 넘은 '최연소 셀럽'...사진 요청→팬서비스 '척척'

3.

김대희, 미모의 딸 연세대 보낸 비결 "공부에는 철저히 무관심" ('조동아리')

4.

[SC현장] "내 돈 아니니까"..넷플릭스 만난 '크라임씬 제로', 스케일 커지고 초심 찾았다 (종합)

5.

MBC, 31년 만에 기상캐스터 제도 폐지했지만…故오요안나 유족은 분노[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

대반전! 매디슨+클루셉 못 믿어→이강인 당장 영입해…"창의적인 LEE 토트넘에 완벽히 부합"

2.

폭우에 벌써 수원은 물바다. LG-KT전 내일 더블헤더 가능성 UP[수원 현장]

3.

양우진이 한화로? 우완 강세, 야수 약진, 트라우마, 대표팀, 안갯속 신인드래프트, 운명은 2번픽에서 갈린다

4.

천둥.번개 동반 폭우 쏟아진 잠실구장, 순식간에 물웅덩이 생긴 더그아웃[잠실 현장]

5.

'이번엔 2루타+3경기 연속안타 보여드립니다' 애틀랜타의 보물이 되고 있는 웨이버픽 김하성, 이적 첫 2루타 폭발에 꾸준함마저 장착

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.